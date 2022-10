Sledgehammer mogelijk toch niet bezig met Advanced Warfare 2

Er werd gisteren gespeculeerd over de volgende Call of Duty game van Sledgehammer Games. Naar verluid zou het gaan om Advanced Warfare 2. Nu klinken er toch geluiden dat dit niet het geval is.

De studio zou door Activision Blizzard aan een andere serie binnen de franchise zijn gezet, nadat hun twee Tweede Wereldoorlog games niet zo goed aansloegen bij het grote publiek. In plaats daarvan mochten ze Advanced Warfare (op)nieuw leven in blazen. Volgens insider Charlie Intel is dit niet het geval.

Hoewel hij op Twitter meldt dat het dus niet om een nieuwe Advanced Warfare gaat, kan hij niet zeggen waar de ontwikkelaar daadwerkelijk mee bezig is. Maar goed het duurt nog een jaar of drie voor we de game überhaupt onder de knoppen krijgen.

I have heard that there is no Advanced Warfare 2 currently in development at Sledgehammer Games, despite the rumors today.

Not fully clear yet what Sledgehammer Games is working on.

— CharlieIntel (@charlieINTEL) October 5, 2022