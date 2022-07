Skate 4 heet gewoon skate. en wordt free-to-play

De nieuwe Skate, die we al enige tijd Skate 4 noemde, zal niet gewoon Skate heten, maar skate., dus met een punt erachter.

Het lijkt erop dat Full Circle daar een punt mee wil maken. skate. zal namelijk, in tegenstelling tot de eerdere delen, free-to-play worden. Ook zal de game cross-play en zelfs cross-progressie gaan bevatten.

Degene die bang zijn dat dit betekent dat de game ‘pay-to-win’ gaat worden, verzekert de ontwikkelaar dat dit niet het geval zal zijn. De game kent uiteraard wel microtransacties, maar dat zullen dus alleen cosmetische items zijn.

In een video over de ontwikkeling van de game laat creative director Cuz Parry weten dat dit geen sequel of prequel is op de andere delen en dat er ook geen Skate 5 tot en met deel 10 gemaakt zullen worden. Het is de bedoeling dat spelers nog jaren plezier kunnen hebben van skate. en deze zal ook over de jaren veranderen qua content.

Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat er naast een PC en console-versie ook een mobiele versie van de game in ontwikkeling is. Helaas weten we nog niet wanneer deze versies zullen verschijnen, maar dat komt ook doordat Full Circle geen hoge verwachtingen bij de fans wil losmaken en focust liever eerst op de kwaliteit van de content.