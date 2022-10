Het lijkt er op dat screenshots van Need for Speed Unbound zijn gelekt. De screenshots zijn te zien op Japanse webwinkel Neowing.



Vandaag zal EA Need for Speed Unbound onthullen, maar het lijkt er op dat er roet in het eten is gegooid. Japanse webwinkel Neowing heeft namelijk screenshots en een product beschrijving van Criterion’s nieuwe race game online geplaatst. Nou wil dat niet alles zeggen over de game, maar het laat wel een unieke artstyle zien. De product beschrijving geeft aan dat de visuele stijl een mix is tussen graffiti en realisme. Wat inhoudt dat visuele- en geluidseffecten worden beïnvloed in de game.

Wanneer je kijkt naar de screenshots zie je de visuele stijl duidelijk naar voren komen. Het doet mij denken aan een combinatie van Fast & Furious: Tokyo Drift en Need for Speed: Most Wanted (2005), wat zeker niet slecht is! EA en ontwikkelaar Criterion Games zullen hier vast meer over vertellen tijdens de onthulling.