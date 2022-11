Ruim 114 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch verkocht

Nintendo heeft de nieuwste verkoopcijfers van de Nintendo Switch gedeeld. Er zijn inmiddels al ruim 114 miljoen exemplaren van de hybride console over de toonbank gegaan.

Zoals bij elke update van de verkopen, is ook dit keer de top 10 best verkochte games van de console geüpdatet:

01. Mario Kart 8 Deluxe – 48,41 miljoen

02. Animal Crossing: New Horizons – 40,17 miljoen

03. Super Smash Bros. Ultimate – 29,53 miljoen

04. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27,79 miljoen

05. Pokemon Sword / Pokemon Shield – 25,37 miljoen

06. Super Mario Odyssey – 24,40 miljoen

07. Super Mario Party – 18,35 miljoen

08. Pokemon Brilliant Diamond / Pokemon Shining Pearl – 14,92 miljoen

09. Ring Fit Adventure – 14,87 miljoen

10. Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 14,81 miljoen

Daarnaast heeft de platformhouder ook wat verkoopcijfers gedeeld van de wat nieuwere first party games:

– Pokemon Legends: Arceus – 13,91 miljoen

– Mario Party Superstars – 8,07 miljoen

– Splatoon 3 – 7,90 miljoen (Nieuw)

– Nintendo Switch Sports – 6,15 miljoen

– Kirby and the Forgotten Land – 5,27 miljoen

– Mario Strikers: Battle League – 2,17 miljoen

– Xenoblade Chronicles 3 – 1,72 miljoen (Nieuw)