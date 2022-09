Rick en Morty maken reclame voor God of War: Ragnarök

Animatieserie Rick and Morty is niet vies van het maken van reclame voor andere dingen, zo ook videogames. Niet gek dus dat er onlangs een reclame uit kwam voor God of War: Ragnarök met het duo in de hoofdrol.

De reclame is een komische mengelmoes van Rick and Morty en God of War, waarbij Rick zijn hoofd kaalscheert en met Kratos’ bijl aan de haal gaat. Rick and Morty debuteerde overigens gisteren de eerste aflevering van haar zesde seizoen. God of War: Ragnarök wordt op 9 november verwacht voor de PS4 en PS5.