Review: Isonzo – een knetterharde shooter

Blackmill Games en M2H Games komen alweer met de derde game uit hun WW1 Series. In Isonzo laten we het Westerse en Oosters front achter ons en vechten we de strijd in het Noorden van Italië.

Isonzo is een pur sang first person multiplayer shooter, dat zich dus plaatsvindt gedurende de Eerste Wereldoorlog. De strijd wordt gestreden op zes gigantische maps rondom de rivier in Noord-Italië. Op deze maps speel je de Offensive modus, wat erg veel weg heeft op Conquest/ Rush modus uit de Battlefield-reeks.

Het aanvallende team moet bepaalde objecten zien op te blazen en/ of een gebied zien te veroveren, terwijl het verdedigende partij dit moet zien te voorkomen. Het klinkt heel simpel maar dat is het dus niet bepaald.

Schieten of beschoten worden

Gezien de game zich in de Eerste Wereldoorlog afspeelt, zal je merken dat het arsenaal behoorlijk gedateerd aanvoelt. De meest gebruikte wapens gedurende die oorlog waren de rifles en de ontwikkelaar heeft er alles op alles gezet om alles zo identiek mogelijk aan te laten voelen. De rifles destijds waren lang niet zo makkelijk in de omgang als de rifles die later geïntroduceerd zouden worden en dat soldaten destijds echt volop bepakt waren.

Zo merk je aan de bewegingssnelheid dat alles behoorlijk traag aan voelt. Dat komt omdat je bepakt bent met wapens, maar ook gear om bijvoorbeeld machine geweren te plaatsen/ of juist plekken te maken waar jouw team kunt spawnen of juist om deze dingen te saboteren. Als je bijvoorbeeld Call of Duty gewend bent, zal je toch echt moeten aanpassen aan de snelheid van deze game.

Bij elk schot zullen de kogels in je wapen moeten doorladen. Gedurende die periode ben je ontzettend gevoelig voor kogels van je tegenpartij. Het is dus soms echt een kat en muisspel tussen schieten of beschoten worden. Eén keer mis schieten kan al fataal zijn, want nagenoeg alle wapens zijn one-shot-kill wapens. Daarnaast is er nog een geheel arsenaal aan artillerie en zelfs gaswapens waar je voor op moet letten/ kunt gebruiken om de aanval van de vijand proberen te verijdelen. Je zult dus altijd op het puntje van je stoel zitten en de gevechten die je voert zullen echt intens zijn!

Verschillende classes

Om heel eerlijk te zijn heb ik te weinig van Verdun en Tannenberg gespeeld om te vergelijken, maar de classes in Isonzo hebben wel wat weg van de vroegere Battlefield-gamems. Zo is er een classe voor snipers, maar ook voor assault en is er zelfs een officer classe. Elke classe heeft zijn eigen wapens en gear om juist objecten te kunnen maken of juist uit de weg te ruimen.

Ik moet wel zeggen dat ik het nog een behoorlijke grind vindt om alle wapens van de diverse classes alle wapens te kunnen ontgrendelen. Ik moet wel toegeven dat ik een wipe tussendoor heb meegemaakt, maar het kost toch al snel een paar potjes om met een classe een level omhoog te gaan.

Je hebt namelijk zo’n 2400 XP ervoor nodig en je krijgt voor een kill slechts 20xp dus reken maar uit hoeveel je moet neerschieten. Daarentegen krijg je ook XP voor het verdedigen/ aanvallen van een doel, maar desondanks ben je wel even zoet met het vrijspelen van de diverse wapens.

Goede fundering

Ondanks dat heeft de Nederlandse ontwikkelaar een goede fundering neergezet voor een vermakelijke shooter. De game werkt eigenlijk nagenoeg foutloos. Ik heb alleen in het begin wat problemen gezien met het gebruik van melee en wat kleine bugs zoals spelers die door muren liepen en een keer zakte ik door de map.

Het enige wat ik wel een nadeel vind, is dat de game eigenlijk maar een modus kent en dat die modus best wel tijdrovend is. Ik hoop dat de game over een tijdje wat meer verschillende modi krijgt, waardoor het ook een game is die je even een half uurtje speelt voor een potje tussendoor. Nu duurt een hele potje (wat bestaat uit 3 matches) al gauw een uur. Wellicht dat een modus die vergelijkbaar is met Rush hier verandering in kan gaan brengen.

Isonzo is een zeer intense, maar zeker vermakelijke shooter geworden, die er tevens geweldig uitziet. Je kunt eigenlijk in alles zien en horen dat er ontzettend op alle details is gelet. Elk wapen voelt en ziet er anders uit en het voelt allemaal super realistisch aan. De game speelt erg lekker weg en de strijd die gestreden wordt is erg vel en ontzettend intens. De maps zijn lekker gevarieerd van open gebieden tot echte loopgraven waar de kogels je om de oren vliegen. De Nederlandse ontwikkelaar heeft weer een erg goed product neergezet, waar men de komende jaren makkelijk op kan voortbouwen!

Ontwikkelaar: M2H Games

Uitgever: BlackMill Games

Platforms: PC, PlayStation 4, 5, Xbox One en Series S/X

Gespeeld op: Lenovo Legion 5