Remake werkt samen met 505 Games aan Control 2

Remedy heeft laten weten dat het in samenwerking met 505 Games aan een sequel op Control mag werken. De game stond intern bekend als codenaam Heron.

Via social media laat de ontwikkelaar weten een deal met 505 Games voor de nieuwe Control te hebben gesloten. De ontwikkelaar en de uitgever zullen dus zowel ontwikkelaar als uitgever voor de game zijn. Er zijn nog geen details over de game onthuld, maar deze bevindt zich nog in de concept-fase. Houd er dus rekening mee dat de game nog even op zich laat wachten.

Aan investeerders hebben de bedrijven wel laten weten dat de rechten voor Control bij Remedy blijven en dat de wontwikkeling, marketing en nazorg, evenals toekomstige netto-inkomsten van de game,gelijk verdeeld zullen worden tussen 505 Games en Remedy.

We have signed an agreement with 505 Games to co-develop and co-publish Control 2, a sequel to Control.

Mikael Kasurinen, Game Director of the franchise

