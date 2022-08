Preview: Uncle Chop’s Rocket Shop – een harde werkdag

Het is voor velen normaal om elke dag een bepaalde routine te hebben. Sommigen gaan naar school en sommigen naar hun werk. Ontwikkelaar Beard Envy heeft daar een leuke draai aan gegeven met Uncle Chop’s Rocket Shop. Waarin je als monteur verschillende raketten repareert.



Uncle Chop’s Rocket Shop lijkt, kortgezegd, op een simulation game; maar ik kan wel zeggen dat Beard Envy het interessant heeft weten te maken. Niet alleen op basis van de gameplay, maar ook qua art direction. Het is een 2D sci-fi game, met een 1950’s Americana artstyle. Het is zowel simpel en charmant, waardoor het goed past in de game. Dit loopt hand in hand met de gameplay, omdat het zich niet super serieus neemt.

Het werk is er

De gameplay van Uncle Chop’s Workshop oogt vrij simpel, maar er zit wel een vorm van drukte in. Je hebt namelijk 8 minuten per dag om zoveel mogelijk klusjes te doen. Dit is belangrijk, omdat deze klusjes ervoor zorgen dat je geld verdient om de zaak open te houden. Let er wel op dat je niet teveel fouten maakt, anders wordt je gestraft met een boete. De boete hangt natuurlijk af van het soort én aantal fouten die jij maakt. Dit is één van de manieren waarin het maken van keuzes invloed heeft op de game en verhaal. Andere voorbeelden hiervan zijn het maken van partnerships met verschillende organisaties die je in de game ziet, het gebruik van verschillende merken, het aantal klusjes dat je doet en nog veel meer. Er zijn hele creatieve manieren om klusjes af te ronden, of het voor goed resultaat zorgt moet je zelf achter komen.

Lekker klussen dan maar

Nou heb ik het wel over veel klusjes, maar dan vraag jij je af wat ze kunnen zijn. De klusjes variëren van het simpelweg vervangen van olie, tot het volledig repareren van een schip. Ontwikkelaar Beard Envy vindt het belangrijk dat jij als speler plezier hebt en wil jou daarom zo min mogelijk beperken op dat gebied. Zo kan je bijvoorbeeld koffie gebruiken om olie te vervangen; het is misschien niet de beste optie, maar het is een optie! Je vraagt je vast af wanneer je deze keuzes kan maken. Het simpele antwoord is dat wij dat nog niet weten, omdat Uncle Chop’s Rocket Shop op dit moment geen releasedatum heeft. Het is in ieder geval mogelijk om de game op jouw wenslijst te zetten op Steam. Het is uiteraard ook mogelijk om hier de trailer te bekijken.