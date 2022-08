Preview: Phantom Hellcat

Experimenten in games kunnen heel beangstigend zijn. Het voelt natuurlijk veel veiliger om iets te maken dat binnen bestaande perken valt. Zeker binnen de AAA-sector, met diens hoge budgetten en kritische aandeelhouders, is men huiverig om nieuwe dingen te proberen. Binnen de wereld van kleinschaligere games is de neiging tot experimenteren er echter meer. Dit is dan ook te zien aan Phantom Hellcat, een game die experimenteert met haar gameplay format.

Phanthom Hellcat kreeg haar debuut op de Gamescom 2022 en wij mochten er alvast een blik op werpen. Het is een hack ‘n slash game met een vrouwelijke hoofdpersoon genaamd Jolene. Zij woont in een mystiek theater dat tegelijkertijd als gevangenis voor demonen fungeert. Haar moeder is daar het hoofd van. Echter gaat er iets goed mis. Door een fout van Jolene komen de demonen vrij en gaan ze allemaal de wijde onderwereld in. Jolene moet ze vervolgens weer bij elkaar zien te krijgen. Dit probeert ze vooral middels het scherpe einde van haar zwaard.

Op het eerste gezicht is het dus een verhaal over het opspeuren van demonen. In de kern, aldus ontwikkelaar Ironbird Creations, zal het echter gaan om de relatie tussen een moeder en dochter. Deze opmerking beviel me heel erg. Games staan nog steeds niet bekend om hun sterke verhalen, laat staan gelaagde verhalen. Ik hoop dan ook heel erg dat de studio haar huiswerk gedaan heeft qua verhaalvertelling. De voortekenen hierover klonken voor mij in ieder geval al goed.



Combineert 3D en 2,5D gameplay

Het centrale idee van de gameplay, en hetgeen wat ik zo experimenteel vind, is dat het 3D en 2,5D gameplay combineert. De hack ‘n slash combat vindt plaats in 3D. Hordes demonen zullen op je afkomen, die je moet zien te verslaan dankzij je button bash skills. Het reizen tussen combat encounters vindt echter plaats in sidescrolling 2,5D, waarbij platforming de grootste uitdaging vormt. Een medewerker van Ironbird Creations gaf aan dat deze twee gameplay modi amper zullen overlappen.

Ik kan me niet herinneren dat dit concept eerder geprobeerd is in games. Althans, niet succesvol. Ik ben dan ook zeer benieuwd of het wisselen tussen cameraperspectieven vreemd aan zal voelen. Het is natuurlijk hét moment waarop gamers uit het spel getrokken zouden kunnen worden. Hoe zorgt de ontwikkelaar er voor dat deze twee modi niet aan zullen voelen als compleet andere spellen? Jammer genoeg kregen we tijdens de preview geen gameplay te zien, dus ik ben nog steeds heel benieuwd.



Riskant maar interessant

Visueel en verhaaltechnisch gezien speelt het theater een belangrijke rol. Ik kon dan ook merken dat Ironbird Creations veel onderzoek had gedaan naar theaters in de echte wereld. Zo krijgt Jolene haar kracht bijvoorbeeld middels maskers, een onderdeel van toneelspelen sinds het oude Griekenland. De maskers geven Jolene secundaire wapens en buffs. De wapens kan je uitwisselen door een masker naar keuze te dragen, maar de buffs zijn permanent.

Daarnaast bestaan de levels uit decorstukken zoals je ze in het theater zou zien, met driedimensionale kartonnen creaties op de voorgrond en plattere decorstukken op de achtergrond. Dit zal in beiden soorten gameplay te vinden zijn. Het gaf me het gevoel dat de theatersetting niet een gimmick is, maar juist verweven met het centrale concept van het spel. Dit, in combinatie met de woorden die ik hoorde over diens verhaalvertelling, maken me heel hoopvol over Phantom Hellcat.

Mijn gevoel is dat Ironbird Creations een gewaagd experiment aangaan met Phantom Hellcat. De combinatie van 3D en 2,5D-gameplay klinkt riskant, maar dat maakt het voor mij juist interessant. Ik speel immers liever een gedurfd experiment dat niet helemaal uit de verf komt, dan een game die alles op safe speelt. Ik ga Phantom Hellcat hierdoor in ieder geval goed in de gaten houden. Wellicht is dat ook een idee voor jou.