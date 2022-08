Preview: IXION

We kennen allemaal wel city builder games. Maar wat nou als je een city builder hebt in de ruimte? En daar ook nog eens een goed verhaal bij probeert te vertellen? Dat is wat ontwikkelaar Bulwark Studios gedacht moet hebben. Dit leidde tot het maken van IXION, waar wij bij de Gamescom in Keulen een blik op mochten werpen. Het resultaat was een game die ik graag onder de knoppen wil gaan nemen, met de verwachting dat ik er aardig verslaafd aan zal raken.

Het is de toekomst en de mensheid probeert naar een ander zonnestelsel te reizen. Dit doen ze via ruimtestation Tiqqun, in wezen een dorp in de ruimte. Er gaat echter iets goed fout, waardoor de Maan explodeert. De Aarde raakt hierdoor zo negatief beïnvloed dat deze onbewoond raakt. De Tiqqun en diens bewoners kunnen dus niet terug naar huis en moeten een leven op het ruimtestation zien op te bouwen. Die taak krijg jij als Administrator toegewezen.

Een city management game gaat vaak over het (micro)managen van diverse grondstoffen en stats. Bij IXION is dat geen uitzondering. De drie belangrijkste stats zijn hull integrity, trust en energie. Hull integrity is eigenlijk precies wat je zou verwachten, hoe sterk is de buitenkant van het schip? Een geautomatiseerde stem binnen het schip houdt je constant op de hoogte van hoeveel procent integriteit er nog over is. Met het gehele ruimtedorp reizen zal bijvoorbeeld afbreuk doen aan diens integriteit, alsmede het in de buurt blijven van gevaarlijke planeten of nebula’s. Zakt je hull integrity tot nul, dan is het game over.

Black-out

De tweede stat is trust, oftewel hoeveel vertrouwen hebben de inwoners van Tiqqun in jou als leider? Er zijn vele gebeurtenissen die hier invloed op kunnen hebben, morele keuzes die jij als commandant moet maken. Een voorbeeld is een keuze waarbij je overlevenden uit de ruimte kan redden. Doet je dit wel, dan zal de trust van je inwoners stijgen omdat ze bijvoorbeeld meer familieleden op het schip krijgen.

Aan de andere kant kan dit ook zorgen voor meer mensen die niet kunnen werken. Deze zijn dus puur voor jouw stats minder handig. Bulwark beloofde dat de speler constant dit soort keuzes moet maken, waarbij je soms ook moet kiezen tussen de minst kwaadaardige van de twee. Ook bij trust moet je overigens boven de nul blijven om de game te overleven. Je energie stat is als laatste de meest voor zichzelf sprekende, maar hoeft niet per se boven de nul te blijven. Een gebrek aan stroom kan voor een black-out zorgen op het schip, wat weer zal leiden tot grotere problemen. Een gebrek aan eten en een daling de trust zijn daar dan slechts enkele voorbeelden van.

Mysteries

Verder beweert Bulwark dat IXION een narrative driven game zal worden. Het verhaal en het managen van je schip zullen dus naast elkaar lopen. Het introduceren van een aantal scripted momenten zorgt ervoor dat het verhaal en de uitbreiding van je schip enigszins parallel zullen lopen. Denk bij deze momenten aan het ontdekken van onbekende zonnestelsels en andere mysteries. Wat is dit gigantische ruimteschip dat wij vinden? En wat heeft er voor gezorgd dat het opgeblazen werd? Dit zijn zaken die jij mag gaan uitzoeken. Er zijn ons een proloog en vijf verdere hoofdstukken beloofd.

De demo van IXION heeft me enthousiast gemaakt voor het spel. Ik houd van city builders en van verhaalgedreven gameplay, en IXION lijkt hier een ambitieuze combinatie van te willen maken. We hoeven overigens ook niet al te lang meer op het spel te wachten. Op 16 november zal de game uitkomen voor de PC.