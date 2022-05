Nieuwe features scheuren voorbij in F122 trailer

Vandaag hebben Codemasters en EA de gameplayfeatures getoond die spelers kunnen verwachten als F1 22 wereldwijd wordt uitgebracht voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One en PC op 1 juli.

Het raceweekend is volledig opnieuw vormgegeven en brengt extra spanning met zich mee vanaf het moment dat de coureurs het circuit betreden voor het 2022 FIA Formula One World Championship™. Spelers krijgen controle over de revolutionaire auto’s van dit seizoen met verbeterde physics en vernieuwde aerodynamica. Daarnaast kunnen zij F1® Sprint ervaren en meeslepende momenten tijdens de racedag beleven in de vorm van formation laps, safety car-momenten en pitstops. De Pirelli Hot Lap met acht supercars voegt een nieuwe dimensie toe aan de circuits van dit seizoen, waaronder updates in Spanje, Australië en Abu Dhabi, en het debuut van de het circuit in Miami.

‘’F1 22 stelt spelers in staat om hun Formula 1-dromen werkelijkheid te laten worden, zowel op als buiten het circuit. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de toevoeging van de nieuwste auto’s, regels en extra controle tijdens de verschillende momenten op een racedag’’, zei Lee Mather, F1 Senior Creative Director bij Codemasters. “F1 22 biedt spelers bovendien meer gelegenheden voor sociale interactie, ook buiten het circuit. De gepersonaliseerde ruimte binnen F1 Life stelt hen in staat om hun collectie met felbegeerde auto’s en accessoires te laten zien aan vrienden en vijanden.”

Om nieuwe spelers op weg te helpen heeft Codemasters Adaptive AI aan F1® 22 toegevoegd. Deze feature zorgt ervoor dat de race-ervaring wordt aangepast naar het niveau van de speler, waardoor deze altijd competitief kan racen ongeacht zijn ervaring in de game. Dankzij de toevoeging van accessible handling hebben spelers de mogelijkheid om verschillende complexe elementen van het racen weg te halen en de moeilijkheidsgraad tegen het einde van de race weer op te schroeven. Het verbeterde Practice Programs moedigt spelers aan om circuits beter te leren kennen met behulp van verbeterde visuals op de baan. Zo worden zij geholpen bij het neerzetten van nog betere rondetijden om uiteindelijk een plek op het podium te bemachtigen.

Spelers die de F1 22 Champions Edition aanschaffen ontvangen nieuwe Mijn Team-Icons: Jacques Villeneuve, Mark Webber en Nico Hülkenberg. Daarnaast bevat deze editie twee bestuurbare safety cars om te gebruiken in Time Trial: de Mercedes-AMG GT Black Series en de Aston Martin Vantage. Dankzij de verbeterde user interface is het eenvoudiger geworden om te navigeren en de visuals die een authentieke uitzending nabootsen zijn van een update voorzien, inclusief podium-sequenties en videowalls van coureurs.

F1 Life is de nieuwe social hub die spelers de mogelijkheid geeft om te pronken met hun verzameling supercars, accessoires en trofeeën. Het personaliseren van een in-game personage gaat verder dan ooit tevoren met officiële merkkleding en accessoires die kunnen worden ontgrendeld door middel van in-game uitdagingen, de Podium Pass, de brand shop en de in-game-winkel. Wanneer spelers de game starten worden zij gedropt in hun persoonlijke hub. Deze fungeert niet alleen als lobby voor het spelen van Multiplayer, maar vanuit hier kunnen zij ook avatars en collecties van hun vrienden bekijken.

Naast deze innovaties kunnen PC-spelers VR-functionaliteit verwachten en ook breidt F1 22 zijn Mijn Team-features uit met drie verschillende startpunten. Tevens is de geprezen carrière modus terug mét functionaliteit voor twee spelers en Multiplayer, inclusief offline split-screen.

F1 22 wordt op 1 juli 2022 uitgebracht voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One en PC via de EA App, Origin, Steam en de Epic Store. Spelers kunnen de F1 22 Champions Edition (uitsluitend digitaal verkrijgbaar) pre-orderen voor additionele content en drie dagen eerder toegang tot de volledige game.