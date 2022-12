Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 2 tot en met maandag gratis te spelen

Mocht je Call of Duty Modern Warfare 2 nog geen kans hebben gegeven, is dit weekend de ideale kans om het in ieder geval te proberen. De multiplayer van de nieuwste shooter van Infinity Ward is namelijk dit weekend gratis te spelen.

Dit doet de ontwikkelaar om de eerste helft van het eerste in-game seizoen te vieren. Eerder deze week kwam de mid season update die onder andere Shipment aan de game toevoegde.

Tot maandagavond 19:00 kun je de modi Team Deathmatch, Hardpoint, Dimnation en Kill Confirmed testen in zowel first als third person view. Dat kan op de maps Shipment, Farm 18 en El Asilo.

Om toegang tot de multiplayer te krijgen, moet je “Modern Warfare 2 Free Access” zoeken in de shop van je console/ PC.