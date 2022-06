Microsoft en Bethesda Showcase: Forza Motorsport, Starfield en meer!

Microsoft en Bethesda hebben zojuist hun showcase gehouden. Tijdens de show werden er meer dan 30 games getoond die in het komende jaar zullen verschijnen.

Redfall gameplay

De show begon met de eerste gameplay-materiaal van de horrorgame Redfall. Deze kun je overigens in co-op (tot met vier spelers) of in je eentje spelen.

Hollow Knight Silksong

Ook werd er voor het eerst beelden getoond van Hollow Knight. In Silksong wachten spelers een avontuur op een duistere planeet.

Riot Games games naar Games Pass

Riot Games heeft laten weten dat games als League of Legends en Team Fight Tactics naar Xbox Game Pass zullen komen.

A Plague Tale Requiem gameplay

Ook de sequel op A Plague Tale Innocence werd getoond, middels een gameplaytrailer. De game heeft nog geen precieze releasedatum, maar wordt nog wel dit jaar verwacht.

Forza Motorsport verschijnt in de lente

Forza Motorsport werd al tijdens een van de eerste showcases voor de Xbox Series-consoles onthuld, maar vandaag zagen we de simracer ook in actie. Het ziet er behoorlijk indrukwekkend uit!

Nieuwe vliegtuigen, helikopters en Halo ruimteschip naar Flight Simulator

Flight Simulator 2021 is nog steeds erg populair en daarom voorziet Microsoft de game van nieuwe content in de vorm van allerlei nieuwe vliegtuigen, waaronder een van de eerste vliegtuigen ooit, maar ook het ruimteschip uit Halo. Laatstgenoemde is overigens nu al verkrijgbaar!

Overwatch 2 free-to-play en vanaf 4 oktober speelbaar via Early Access

Blizzard liet niet alleen weten wanneer we met Overwatch 2 aan de slag kunnen, maar ook dat de game free-to-play zal worden. Ook werd er een nieuw personage onthuld.

Ara History Untold

In de turnbased strategiegame Ara History Untold bepaal jij hoe de wereld progressie boekt en hoe de geschiedenis uiteindelijk wordt vormgegeven.

Elder Scrolls Online: High Isle verschijnt op 21 juni op consoles

De High Isle uitbreiding neemt je mee naar plekken die nog nooit getoond werden in een Elder Scrolls-game en is al een week verkrijgbaar op de PC. Over negen dagen zal deze ook naar de PlayStation en Xbox-consoles komen.

Fallout 76 uitbreiding neemt je naar the Pit

Fallout 76 krijgt er in september een uitbreiding bij en haalt spelers even weg uit Appalachia en neemt ze mee naar the Pitt.

Forza Horizon 5 krijgt Hot Wheels uitbreiding

Forza Horizon 5 spelers kunnen vanaf 19 juli aan de slag met de Hot Wheels uitbreiding. Er werd al een tijdje over gespeculeerd en hieronder kun je de eerste beelden bekijken.

Ark 2 verschijnt in 2023

In Ark 2 vertolkt niemand minder dan Vin Diesel de hoofdrol en vanaf volgend jaar kunnen we aan de slag met dit nieuwe avontuur.

Horrorgame Scorn voorzien van een releasedatum

De game werd al enige tijd geleden aangekondigd en is vandaag voorzien van een releasedatum, namelijk 21 oktober.

Flintlock the Siege of Dawn gameplay

De game combineert magische krachten met hack-and-slash en shooter-elementen in een third person actie-game.

Minecraft Legends aangekondigd

Mojang’s IP krijgt een nieuwe spin-off in de vorm van Legends, een actie/ strategiegame waarin de wereld wordt geteisterd door Piglins..

Lightyear Frontier

In Lightyear Frontier reizen spelers af naar de Frontier, waar ze een eigen dorp bouwen en de planeet ontdekken, maar ook op een mysterie stuiten.

Gunfire Reborn komt in oktober uit

Gunfire Reborn is een co-op first-person shooter voor 4 spelers waarin je speelt als dieren met speciale krachten die wezens en monsters neerschieten in een fantastische wereld.

The Last Case of Bennedict Fox

In de Last Case of Bennedict Fox dalen spelers af in een limbo van rottende herinneringen als Benedict Fox, een zelfverklaarde detective gebonden aan zijn demonische metgezel. Spelers moeten die band gebruiken om de geest van de onlangs overledene te verkennen op zoek naar aanwijzingen, terwijl zij de mysteries van een oud herenhuis blootleggen waar een stel en hun kind werd vermoord.

As Dusk Falls verschijnt op 19 juli

As Dusk Falls is een origineel interactief drama. Sluit je aan bij vrienden of speel alleen en maak keuzes die het leven van personages beïnvloeden in dit compromisloze verhaal over verraad, opoffering en veerkracht.

Naraka Bladepoint komt naar Xbox-consoles

De Battle Royale game waarin je als samurai te strijd trekt verschijnt later deze maand voor Xbox-consoles en krijgt ook een nieuwe modus voor de campaign.

Pentiment

Pentiment is een nieuwe RPG van Obisidian Entertainment dat later dit jaar naar Xbox Game Pass moet komen. In de game heeft dialoog meer focus dan gevechten en het lijkt inspiratie van Disco Elysium gehaald te hebben.

Grounded vanaf september uit Early Acces

Grounded zal vanaf september niet meer in Early Access/ Xbox Preview te spelen zijn en dat betekent dat dan de volledige game uit zal komen.

Ereban Shadow Legacy verschijnt volgend jaar

In de eerste game van indie ontwikkelaar Baby Robot Games gaan spelers aan de slag als Ayana, de laatste afstammeling van een vergeten ras. De game is een fast-paced stealth platformer waarin technologie geüpgraded kan worden.

Laatste klasse Diablo 4 onthuld en gameplay geshowt

Diablo 4 verschijnt pas volgend jaar, maar we weten nu wel welke klasse er in zit. En de gameplay ziet er ook veelbelovend uit!

Season 7 van Sea of Thieves laat je jouw eigen schip bouwen

In juli kunnen spelers van Sea of Thieves kapitein worden van hun schip en deze geheel naar eigen smaak inrichten. Ook buit die spelers tijdens hun avonturen vinden, kunnen als decoratie gebruikt worden. Je verliest overigens niks als je de game verlaat, aangezien er speciale opslagmomenten zullen komen.

Een mysterieuze wereld in de spiegel in Ravenlok

Werelden in werelden ontdekken in Cocoon

Feudal Japan in Wo Long: Fallen Dynasty

Persona 3 t/m 5 komen naar Xbox-consoles

Kojima’s Xbox-game blijft een mysterie

Microsoft wil meer Japanse games maken en heeft daarvoor niemand minder dan Hideo Kojima weten te strikken. Wat voor soort game Hideo maakt, is overigens nog geheel onduidelijk.

Starfield de afsluiter van de show

Ondanks het uitstellen van deze game kon Bethesda het niet maken om Starfield niet te laten zien. Tijdens de presentatie liet Todd Howard weten dat de customization-opties ongekend uitgebreid zullen zijn. Bovendien zijn ze niet alleen van toepassing op je personage, maar ook op je ruimteschip. Die je daarna natuurlijk ook kunt besturen langs meer dan 1000 planeten die wachten om verkend te worden.