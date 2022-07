Little Devil Inside, een (te?) ambitieus project van een kleine studio

Little Devil Inside was een game die voor het merendeel van het gamers opeens in het oog sprong in 2020, toen de kleurrijke indiegame grootschalig werd aangekondigd tijdens Sony’s State of Play. De trailer toonde artistieke graphics met absurbistische humor en gaf de belofte van een grote wereld vol avontuur. Niemand zag Little Devil Inside aankomen en het gaf zeker de nodige reuring onder journalisten én gamers. Waar kwam deze game vandaan? Wie zijn deze ontwikkelaars? Hoe zal de game spelen? Iedereen was enthousiast over deze aankondiging vanuit Sony en de compleet onbekende ontwikkelaar. Ik zal een geheim verklappen: dit was niet eens de aankondiging. Little Devil Inside was in 2020 al even in ontwikkeling. Niet een jaar, niet twee jaar, maar al sinds 2015.

De Kickstarter

In 2015 richtte de piepkleine, Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Neostream Interactive – toen bestaande uit drie man – een Kickstarter op. Met een pledge van 250.000 dollar wilde zij hun allereerste titel ontwikkelen, Little Devil Inside. Het duurde niet lang voordat het doel werd bereikt en ze er zelfs met een slordige 50.000 dollar erover heen schoten. Verschillende alfatrailers werden getoond aan de backers als beloning van hun gulle donaties. Er waren zelfs Pledge Goals van 8.000 dollar, waarbij men onder andere credits in de game zouden krijgen. Met zulke bedragen kan men alleen maar gissen over hoeveel geld er is gedoneerd aan de studio voor de belofte van een avontuurlijke game.

De Kickstarter werd bijna maandelijks geüpdatet met verschillende nieuwtjes, over hoe de ontwikkeling ging en over de verschillende platformen waar de game op zou worden uitgebracht. De belofte werd gemaakt dat Little Devil Inside zou verschijnen op Steam, PS4, Xbox en de Wii U (ja, zo lang geleden was dit al). De Wii U belofte werd later vervangen naar de Switch, aangezien de opvolger van de Wii het niet zo goed deed als men had verwacht. De backers waren enorm enthousiast over alle ontwikkelingen. Dat het originele releasejaar van 2016 niet werd gehaald werd al snel vergeven, door de ambitieuze doelen en de grootte van het team. Dat team groeide daarbij ook flink door de jaren: waar ze begonnen met drie man, waren ze volgens een interview uit 2017 al met 15 man aan het werk.

Radiostilte

In de beginjaren van Neostream Interactive, werden de nodige interviews gehouden met het team. Het lijkt er echter op dat er na 2017 geen enkel interview meer is gehouden – of geplaatst -, waardoor het lastig is om een kijkje te nemen achter de schermen. Op internet is er nauwelijks informatie te vinden over dit team; de informatie op Glassdoor en LinkedIn is zeer summier en er is verder geen publieke informatie bekend.

Wat hier ook niet bij helpt, is de complete radiostilte vanuit het ontwikkelteam sinds 2020. De Kickstarterpagina wordt sinds juni 2020 niet meer geüpdatet. Hun eigen webpagina wordt al niet meer geüpdatet sinds 2015. De laatste YouTube video is sinds 2020. De laatste Facebook update is ook van dat jaar, om zich te verontschuldigen voor het vermeende racistische uiterlijk van een bepaalde vijand in de State of Play trailer. Wat kon dit hebben veroorzaakt? Ik heb persoonlijk een vermoeden: Sony kwam in het spel.

Sony neemt het roer over

De complete radiostilte vanuit Neostream Interactive komt op de tijdlijn wel akelig overeen met de eerste State of Play-trailer. Sinds de release van deze trailer, zijn de lippen stevig gesloten vanuit het ontwikkelteam. Ik bedoel niet dat er maar mondjesmaat updates komen; er is sindsdien totaal geen informatie meer vrijgegeven en geen enkel interview gehouden. Geruchten begonnen te ontstaan op websites als Reddit dat de zuid-koreaanse ontwikkelaar niet meer met een game zouden komen. Vanuit Sony zelf werd er ook geen woord gerept over de indie-game. We kunnen alleen maar speculeren over de redenen hiervoor, maar mogelijk heeft Sony een hoop geld geïnvesteerd in de studio, met als verwachting dat er eindelijk een einddatum zou komen aan de ontwikkeling van Little Devil Inside.

Teken van leven in 2021

Dit veranderde vervolgens weer in 2021, toen er – tegen iedereen z’n verwachting in – een trailer werd getoond op de State of Play van Little Devil Inside. Deze trailer toonde eindelijk wat meer over de gameplay zelf, in plaats van de meer artistieke showcase van het jaar daarop. Hoewel het nu meer op een daadwerkelijk spel begon te lijken, begonnen fans en backers van het project zich wel zorgen te maken over de schaal van het spel. Van de beloofde open wereld leek weinig meer over te zijn. Dit leek te zijn vervangen voor kleine, maar kunstzinnige scenario’s. De speler zou zich als een matroyshka poppetje moeten verplaatsen op een wereldkaart. Dit stond niet in verhouding met de eerdere beloftes die was gemaakt aan alle donateurs. Daarbij werd ook in deze trailer – ondanks het tonen van de gameplay – het nog steeds niet duidelijk wat je nu allemaal doet in Little Devil Inside. Is het een puzzelspel? Moet je vechten en zo ja, hoe gaat dat? Hoe groot is de wereld? Wat is het verhaal? Hoewel de fans van de mysterieuze game blij waren met het teken van leven, kwamen er toch wat zorgen naar boven. De gemoederen werden wel bedaard met een simpel jaartal aan het einde van de video: 2022.

Winter 2022?

De kans dat Little Devil wordt uitgebracht is levensgroot. Met een bedrijf als Sony die er nu druk op heeft gelegd met de State of Plays, lijkt het mij dat de game alleen gecanceld zal worden in de meest benarde situaties. We zijn nu echter over de helft van 2022 en we hebben nog steeds geen releasedatum- of window gekregen. Een enigszins betrouwbare bron van lekken is er achter gekomen dat Little Devil Inside staat gepland voor de aankomende winter, maar dit moeten we niet aannemen als een vaststaand feit.

De grootste vraag is of Neostream Interactive alle verwachtingen kan waar maken, zeker van de backers die honderden – of zelfs duizenden – euro’s hebben geïnvesteerd in dit project. De schaal lijkt te zijn verkleind en er is nog steeds geen concreet beeld van hoe de game precies zal spelen. De cynische Rotterdammer in mij zegt dat dit om een kleine studio gaat die zich heeft verslikt in een veel te ambitieus plan, maar het hoopvolle kind wil nog steeds geloven dat Sony de nodige push heeft gegeven om de droom van Little Devil Inside waar te maken.