Kojima onterecht betrokken bij moord op voormalig Japanse premier

Vorige week werd Shino Abe, de voormalig premier van Japan, vermoord. Alhoewel de dader al is opgepakt en een bekentenis heeft afgelegd, werd Hideo Kojima onterecht bij deze moord betrokken.

Vlak na de moord plaatste iemand anoniem een foto van de vermoedelijke dader met daarbij een vergelijking met de populaire ontwikkelaar. De Tweets zijn inmiddels van Twitter gehaald, maar het is wel duidelijk dat Kojima onterecht betrokken is bij de moord.

Hier blijft het echter niet bij, want al snel verschenen er afbeeldingen van Kojima met teksten als “extreem links vermoordt” en liep het steeds verder uit de hand.

Het officiële account van Kojima Productions laat namelijk weten dat ze dit grapje niet kunnen waarderen. Het team beraamt zelfs om stappen te zetten naar de rechter.

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) July 9, 2022