It Takes Two ontwikkelaar teast volgende game

Josef Fares, de man achter de geweldige co-op games A Way Out en It Takes Two heeft op Twitter alvast een teaser voor zijn volgende game gegeven.

Het lijkt erop dat de volgende game van Hazelight Studios wederom een co-op game zal worden, gezien we twee dames in mo-cap suits zien. Al kan dit natuurlijk ook wat anders betekenen.

Sneak peek of the next game🙌 pic.twitter.com/DIqz85u6Pw — Josef Fares (@josef_fares) September 26, 2022

Gezien de reactie van de organisatie achter de Video Game Awards zou het zo maar kunnen dat we eind dit jaar al de onthulling krijgen en dat Fares al bezig is geweest om de trailer voor de onthulling voor te bereiden. We zullen het over iets meer dan twee maanden zeker weten!