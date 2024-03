Indiegame-ontwikkelaars bundelen krachten voor The Triple-i Initiative showcase

Ruim 40 indiegame-ontwikkelaars hebben hun krachten gebundeld voor The Triple-i Initiative showcase. Een livestream waarin ruim 30 nieuwe “blockbuster indiegames” zullen worden getoond.

De showcase wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende ontwikkelaars:

A44

Assemble Entertainment

Awaceb

Blobfish

ColePowered Games

Digital Sun

Drop Bear Bytes

Evil Empire

Extremely OK Games

Fireshine Games

Focus Entertainment

Fumi Games

Gamera Games

Gearbox Software

Gearbox Publishing

Gentlymad Studios

Ghost Ship Publishing

Heart Machine

Hooded Horse

Humble Games

Ishtar Games

Kepler Interactive

Mega Crit

Northplay

Passtech Games

Pathea Games

PlaySide Studios

PlaySide Publishing

PM Studios

poncle

Quite OK Games

Realm Archive

Red Hook Studios

Re-Logic

Stunlock Studios

The Arcade Crew

The Gentlebros

Thorium

Thunder Lotus Games

tinyBuild

TRIBAND

Youthcat Studio

The Triple-I Initiative showcase zal op 10 april om 19:00 plaatsvinden en zo’n 45 minuten duren. Uiteraard zorgen we rond die tijd dat alles hier live te volgen is.