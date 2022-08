Hands-on: Liberté

Het leuke van schrijven over games is dat je soms voor een verrassing komt te staan. Tijdens drukke evenementen, zoals bijvoorbeeld de recente Gamescom, bekijk je talloze spellen. Sommige komen met verwachtingen, maar er zijn ook spellen waar je compleet blind aan begint. Liberté is daar een mooi voorbeeld van. Ik kreeg haast zonder enige context een demo voor mijn neus gezet, waarna ik zeer prettig verrast werd.

Wat is Liberté dan precies voor iets? De game speelt zich af tijdens een alternatieve versie van de Franse revolutie. Deze setting wordt vermengd met elementen uit het werk van schrijver H.P. Lovecraft. Onze hoofdrolspeler genaamd René ontwaakt als ondode in een slijmerige onderwereld. De oppergod van die wereld, Lady Bliss, vertelt jou dat het je missie is om de bovenwereld voor haar te veroveren. Die wereld is het 18e-eeuwse Parijs, waar de bekende revolutie aan het broeien is.

Dat is waar de geschiedenis- en Lovecraft-elementen samenkomen. Lady Bliss kan bijvoorbeeld haast gezien worden als een van de eldritch gods uit die verhalen. Deze combinatie ontstond door een kruisbestuiving tussen de interesses van Liberté’s twee ontwikkelaars. Deze mensen, onder de naam Superstatic, leek het dan ook meer dan logisch om deze interesses te combineren. Persoonlijk vind ik het een geinig idee en ben ik benieuwd wat de studio er allemaal mee gaat doen.

Ambitieus

Er is een goede poging gedaan om Parijs zo levend mogelijk te maken, ondanks dat de schaal van de game daar wellicht te klein voor is. Er zijn stilstaande groepen NPC’s die hier en daar wat eigen dialoog hebben. Zij bewegen ook van je af als je in gevecht raakt met vijanden. De wereld is niet perfect. Zo zijn de constante fade-in’s en out’s van omgeving naar omgeving enigszins desoriënterend, maar ik waardoor de ambitie van de studio alsnog. Dergelijke moeite in het ontwerpen van de wereld had niet gehoeven, maar Superstatic deed toch haar best.

Hoe zit het dan met de gameplay? Nou, Liberté bevat isometrische hack ‘n slash combat met deck building elementen. De kaarten in je deck zijn je special attacks. De gebruikelijke acties zoals hakken en dodgen kunnen gewoon met een druk op de knop gedaan worden. Zo blijft de gameplay lekker vloeien. Je special attacks kunnen dan via shortcuts ingesteld worden, zodat jij je combatstijl helemaal op jouw voorkeuren kan afstemmen. Niet per se origineel, maar wel effectief.

Knokken en nadenken

Het kiezen van je speciale aanvallen gaat overigens niet zomaar. Je moet kaarten die je verzamelt vernietigen om mana te verkrijgen. Met de juiste hoeveelheid mana kan je vervolgens de aanvallen leren die horen bij je overgebleven kaarten. Na ieder gevecht ontvang je dan ook weer nieuwe kaarten, zodat je je aanvalstijl kan blijven verbeteren. Ik ben fan van de kaarten mechanic. Het dwingt je om keuzes te maken. Welke kaarten verbrand je voor mana en welke kaarten wil je gebruiken in de combat? Deze denkpauzes zijn een mooie afwisseling van de hectische combat die je voor het andere deel van het spel voorgeschoteld krijgt.

Met die combat is overigens ook weinig mis. Vijanden presenteren hun aanvallen vooral als markeringen op de grond die je moet ontwijken. Dit kunnen lijnen zijn die geweerschoten voorspellen of area of effect-cirkels voor granaten. Snelheid is dan ook heel erg geboden als je alle aanvallen wilt ontwijken. Plus, je wilt zelf ook nog wat klappen uitdelen. Het maakt de combat erg dynamisch. Het enige waar ik over aarzel is de variatie qua vijanden. In de demo kreeg ik vooral menselijke Franse soldaten voorgeschoteld, hopelijk worden die vaak genoeg afgewisseld met andere dingen. Na het eindigen van de demo smaakte de combat hoe dan ook naar meer.

Leuke verrassing

Er zijn ook morele keuzes in het spel. Liberté belooft vier verschillende facties te hebben, ieder met hun eigen doelen en voordelen. De demo toonde natuurlijk de factie van Lady Bliss en een andere factie die het Franse koningshuis aan de macht wilt houden. De keuzes die je maakt lijken ook daadwerkelijk impact te hebben. Ik koos bijvoorbeeld een keer om tegen Lady Bliss in te gaan. Dit leidde tot een bossfight, waarbij ze een grote demon op me afstuurde om me een lesje te leren. De bossfight had een mooie balans van uitdagend maar niet frustrerend.

Liberté was zoals eerder gezegd een leuke verrassing. Het spel oogt ambitieus, zeker als je bedenkt dat er slechts twee ontwikkelaars bij aan het roer staan. De game is op dit moment in early access en ik kijk uit naar de dag van de volledige release. Deze zal, zoals aangegeven door uitgever Anshar, in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden.