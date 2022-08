Hands-on: Evil West

Evil West staat al een tijdje op mijn radar. Daarom heb ik het geluk gehad om deze titel uit te proberen tijdens Gamescom 2022. Cowboys, vampieren en actie? Toe maar!



Evil West is ontwikkeld door Flying Wild Hog. Zij staan bekend om hun actie-avontuur games, waaronder Shadow Warrior. Daar streven zij niet van weg! Hier vecht je namelijk tegen bovennatuurlijke wezens, zoals vampieren. Is dit een titel waar je naar uit moet kijken? Lees dan verder en kom erachter!

Rootin’, tootin’, vampire shootin’

Zoals aangegeven streeft Flying Wild Hog niet weg van hun actie-roots. Evil West bevat hele strakke actie. Wat mij wel opviel tijdens mijn ervaring is dat zowel het schieten en close quarters combat erg strak is. Ik was wel beperkt met het aantal wapens in de demo, maar dat weerhield mij niet om erg veel plezier te hebben. Je krijgt de mechanics snel onder de knie; wat een mogelijkheid geeft om te experimenteren tussen de twee vormen van combat. Je kan bijvoorbeeld armor wegschieten met een geweer, daarna de vijand de lucht inslaan om zo een finisher te geven. Wat het nog mooier maakt is dat je echt aangemoedigd wordt om te experimenteren. Er zijn lichte RPG elementen te vinden in Evil West. Naarmate je door blijft spelen krijg je een steeds hoger level. Hiermee kan je verschillende abilities vrijspelen. Daar kan ik helaas niet verder op in gaan, omdat mijn ervaring erg kort was.

Boven- en ondergronds gevaar

Met deze hands-on ervaring kreeg ik twee omgevingen te zien. Een typische western en een ondergrondse omgeving. Deze gebieden waren niet heel bijzonder. Zij waren over het algemeen vrij lineair, maar bieden soms een alternatief pad waar je een vorm van loot kon vinden. Zo heb ik een sjaal gevonden die een bepaalde attribute had tijdens combat. De omgevingen hadden ook platforming secties, maar die stellen niet heel veel voor. In dat soort gevallen is het een kwestie van een knop drukken die het werk voor jou doet. Wat deze omgevingen wel goed hebben gedaan is jou de ruimte geven tijdens combat. Je hebt genoeg ruimte om aanvallen te ontwijken en om afstand te creëren tussen jou en de vijand. Naar mijn mening merk je op een gegeven moment wel dat de omgevingen zijn gemaakt om jou van de ene, naar de andere combat sectie te brengen. Dat is niet per sé slecht, omdat andere titels dit ook doen. Het is wel zo dat andere titels (zoals DOOM (2016) of Devil May Cry) dit beter doen, omdat die werelden/omgevingen niet typisch aanvoelen.

Een interessant plaatje

De artstyle van Evil West is best interessant. Het is een combinatie van realisme en een cartoonesque stijl. Het realistische merk je met name aan de gezichten. Het cartoonesque is duidelijk te merken aan de kleding en vijanden. Het is misschien niet de meest unieke stijl in de geschiedenis van games, maar wel één die erg past bij de setting. Ik vermoed daarom ook dat het op lange termijn nog steeds mooi uit zal zien. Er valt weinig op te merken over de grafische kwaliteit van deze titel; het is wel beter dan een aantal titels die afgelopen tijd zijn uitgebracht.

Ik kijk erg uit naar Evil West; maar de vraag is, ga jij het ook spelen wanneer het uitkomt op 22 november? Laat het weten in de comments! Evil West komt naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Check de trailer hier als je het nog niet hebt gezien!