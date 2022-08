Hands-on: Dead Island 2

Ik kan wel zeggen dat Dead Island 2 de grootste onthulling was van de Gamescom 2022. Niet voor niks was het lang uitgestelde vervolg het laatst getoonde spel van de Opening Night Live. Bedenk dan ook mijn vreugde toen ik ontdekte dat ik op dezelfde beurs in Keulen een hands-on sessie met de game mocht hebben. Jammer genoeg zette dat enthousiasme zich snel om in iets anders, teleurstelling.

Het verhaal van Dead Island 2 lijkt zich volledig af te schermen van het eerste deel, dat in 2011 het levenslicht zag. De actie is verplaatst naar L.A., wat door de ontwikkelaars liefkozend Hell-A wordt genoemd. De zombie-apocalypse is al in volle gang, zo lang zelfs dat het leger de stad heeft opgegeven en verlaten. Te midden van de actie kwam ik in de demo Amy tegen. Zij is één van de zes speelbare personages dat het spel zal hebben.

Amy bevindt zich op de Santa Monica Pier, waar ze zich ‘s nachts door de lokale kermis moet bewegen. Dit was in ieder geval het doel van de demo, waar ik voor ongeveer een half uur in werd gegooid. Dit level bevond zich ruwweg halverwege de game, zodat ik al met een vrij breed scala aan wapens kon spelen. Veel hiervan heb je al wel eerder gezien in bijvoorbeeld Dying Light. Denk aan metalen klauwen die onder stroom staan, een bijl met een kleine vlammenwerper erop of simpelweg een samuraizwaard. Vuurwapens komen ook terug uit het eerste deel. In het geval de demo ging het om een pistol en een machinegeweer.

F.L.E.S.H.

Dead Island 2 maakte veel beloftes over de over-the-top combat, die extra bloederig zou zijn. Een ontwikkelaar die bij de demo aanwezig was noemde het systeem zelfs F.L.E.S.H. Ik ben echter niet goed genoeg als journalist om onthouden te hebben waar deze afkorting voor stond. Zo trots als iedereen was op die combat, kan ik niet zeggen dat die heel bevredigend was. Bloederig, dat zeker, maar vooral clunky en houterig. Het ene wapen voelde iets beter dan de andere, maar om nou van een plezierige ervaring te spreken is gelogen. Er lijkt daarnaast niet eens sprake te zijn van location damage, bijvoorbeeld.

Ontwikkelaar Dambuster Studios probeert wel nog allerlei leukigheden met de combat uit te halen. Zo was er een zogeheten Fury Modus, waarbij Amy haar verstand lijkt te verliezen en zombies met de hand te lijf gaat. Je doet dan wel tijdelijk extra damage, dus het is de moeite wel waard. Dit was haast een soort superpower. Ongetwijfeld zal hier een verhaalreden achter zitten, waarbij Amy bijvoorbeeld een gedeeltelijke zombie mutatie heeft of zo. Maar ook hier had ik niet het gevoel dat dit gegeven de combat kon redden in de demo.

Het herrijzen wel waard?

De zombies verschenen zowel in grote getalen als variaties. Ik zag runners, pukers en brutes. Niks nieuws onder de zon, dus. Iedereen die wel eens een zombiegame onder handen genomen heeft zal de diverse types herkennen. De demo was overigens wel moeilijk. Ik stierf zes keer en wist het laatste gedeelte niet eens te halen.

Dan wil ik de toon van het spel ook nog even de revue laten passeren. Van de diverse trailers kreeg ik de indruk dat Dead Island 2 voor een iets komischere toon zou gaan. Dit in interessant contrast met het veel grimmigere Dead Island of zelfs Dying Light. Echter kwam daar in de demo maar weinig van terecht. Amy maakt hier en daar wel een bijdehante opmerking, maar van humor is in dit geval nog weinig sprake. Wellicht dat je de wapens in het spel als wacky zou kunnen beschrijven, maar nog steeds niks waarvan mijn mondhoeken omhoog krulde.

Aan de hand van deze demo betwijfel ik of Dead Island 2 wel uit de dood had moeten herrijzen. De gameplay is haast pijnlijk generiek en veel van de verwachte unieke elementen vallen plat op hun smoel. Denk aan de wat lichtere toon en het bloederige combat systeem. In het voorproefje dat ik kreeg uitte zich dat slechts tot ongemakkelijke opmerkingen en onhandige combat.