“GTA 6 krijgt mogelijk een vrouwelijk hoofdrolspeelster”

Rockstar Games zou voor GTA 6 een unicum hebben. De game zou namelijk voor het eerst een vrouwelijke hoofdrolspeelster hebben.

Het zou gaan om een Latina, die overigens een van de twee hoofdrollen zal vertolken. Het verhaal van GTA 6 zou dan ook gebaseerd zijn op Bonny en Clyde.

Dit claimt Jason Schreier van Bloomberg, die tevens ook claimt dat Rockstar niet meer minderheden op de hak zal gaan zetten.

GTA 6 zou de codenaam Project Americas hebben en het oorspronkelijke idee van de uitgever was om de game groter te maken dan alle voorgaande GTA-games. Zo waren er concepten waarin grote gebieden van Noord en Zuid-Amerika.

Dit zal dus in eerste instantie niet het geval zijn, maar Rockstar wil de game geleidelijk uitbreiden en nieuwe steden en missies toevoegen. Hierdoor hoopt de uitgever in de laatste maanden minder problemen over zichzelf af te roepen. De wereld die de game vanaf lancering zal voorschotelen, zal overigens alsnog behoorlijk groot zijn en meer interieurs bevatten dan voorgaande games.

Ondanks alle geruchten is de komst van GTA 6 het enige wat we zeker over de game weten. Houd vooralsnog alle geruchten over de game met een flinke korrel zout. Kijken jullie al uit naar de volgende GTA?