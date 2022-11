Geen reboots in ontwikkeling van Dead or Alive en Ninja Gaiden

Hoewel Team Ninja daadwerkelijk reboots voor Dead or Alive en Ninja Gaiden leek te onthullen tijdens een presentatie blijkt helaas (vooralsnog) het tegenovergestelde waar te zijn.

Tijdens een presentatie op de Koreaanse G-Star Conference liet Team Ninja zien wat er in de toekomst te wachten staat. Op een sheet stond zelfs vermeld dat er reboots van “populaire” series in de planning staan met daaronder afbeeldingen van Dead or Alive en Team Ninja. Echter laat Creative director Tom Lee aan Gamatsu weten dat dit niet helemaal klopt.

“Dead or Alive en Ninja Gaiden zijn beiden belangrijke pijlers voor Team Ninja. Deze geprezen titels zijn verwant aan onze historie en reputatie. Het is vanzelfsprekend dat deze titels worden genoemd als we spreken over de ontwikkeling van voorgaande en toekomstige projecten. Echter zijn er geen details te delen over een van deze reeksen. Net als veel fans delen we het enthousiasme voor de terugkeer van deze titels. En we verzekeren jullie ervan dat we een gepaste update geven als die dag ooit komt”.

Statement from Team NINJA creative director Tom Lee: https://t.co/dnrLvMwBsr pic.twitter.com/FRL5vWSZ9c — Gematsu (@gematsu) November 23, 2022

Team Ninja zit overigens alles behalve stil. Men werkt niet alleen aan Wo Long: Fallen Dynasty voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/X, maar ook Rise of the Ronin voor de PlayStation 5.