Gameplay GTA 6 gelekt?

Terwijl Rockstar alles op alles lijkt te zetten om zo weinig mogelijk details van GTA 6 naar buiten te brengen, zijn er nu ineens video’s online te vinden met gameplay.

In totaal lekte er maar liefst 90 clips met daarin gameplay van GTA 6. Terwijl Rockstar druk bezig is met het offline halen van de beelden, zijn er her en der nog wat video’s te vinden. De video’s zijn afkomstig van “teapotuberhacker” die ze op het forum van Rockstar had gezet. Bovendien beloofde de hacker dat er meer online gezet zal worden. Het is niet bekend hoe hij/ zij aan de 3GB aan data is gekomen, maar we hebben wel voor het eerst beelden van de vroege versie van GTA 6.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games — Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022

In een van de trailers zien we zelfs dat een gerucht wordt bevestigd, namelijk een speelbare vrouwelijke personage. In de video zien we hoe Lucia en Jason een fastfood restaurant overvallen.

Daarnaast is er ook een video waarin een nachtclub bezocht wordt. Het gaat dus om beelden van de alpha van de game en het stamt zelfs uit 2021 dus ga er maar vanuit dat er nog flink aan de game gesleuteld wordt voor deze uitkomt.

We weten sinds eerder dit jaar dat Rockstar officieel bezig is met de nieuwe GTA. Het bedrijf wil daarvoor alle tijd nemen om crunch te voorkomen. Kijken jullie al uit naar een nieuw deel?!