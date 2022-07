Gaat Nintendo F-Zero nieuw leven in blazen?!

Nintendo heeft in de loop der jaren veel franchises achter zich gelaten. Zo is het al jaren stil rondom games als Star Fox en F-Zero. Laatstgenoemde lijkt een revive te gaan krijgen.

Althans als we het gespeculeer van Twitteraar Syluxhunter mogen geloven, gaat Nintendo de arcade racer nieuw leven in blazen. Daarvan verscheen het laatste deel alweer in 2004, maar nog kijken fans reikhalzend uit naar een nieuw deel.

Syluxhunter is misschien geen bekende ‘insider’, maar hij heeft onlangs nog de releasedatum van Bayonetta 3 weten uit te lekken, net als informatie uit de Mini Direct. Hij heeft in een interview met Switchforce mogelijk een hint gegeven naar een terugkeer van F-Zero.

Hij gaf als hint een binaire code die als lettercombinatie YGBP wordt vertaald. Dit zou volgens een Twitter-gebruiker staan voor “You Got Boost Power”, een quote die in F-Zero wordt gebruikt. Echter geeft hij wel aan dat fans hun verwachtingen niet te hoog moeten maken.

Het zou natuurlijk kunnen dat Nintendo bezig is met een remaster of wellicht van plan is om Gamecube games naar de Switch te brengen. Dan zou het zo maar kunnen dat F-Zero GX via een betaald abonnement speelbaar wordt. Vooralsnog blijft het gespeculeer, dus neem het geheel vooralsnog met een flinke korrel zout.