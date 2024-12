FromSoftware komt met Elden Ring co-op spin-off Nightrein

FromSoftware heeft Elden Ring Nightrein aangekondigd en dat is een spin-off van de GotY-winnende game van vorig jaar. In de game kun je met drie spelers het opnemen tegen diverse bazen en vijanden.

In de trailer die de ontwikkelaar vrijgaf, is te zien hoe bekende locaties en vijanden uit het origineel de revue passeren. In hoe verre de game ook met eigen content komt, is nog niet bekend.

In de omschrijving van de game legt FromSoftware uit dat spelers elk hun “eigen held met skills” zullen besturen. Er zal keuze zijn uit verschillende personages/ classes en elk heeft zijn/ haar eigen stijl en ambities. Het geheim van de game zit hem in het samenwerken met je andere teamgenoten, want als team worden de personages nog sterker. Daarnaast zal de wereld bij elke speelsessie veranderen.

Elden Ring Nightrein staat gepland voor 2025 en zal dan naar de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series S/X komen. Eerder liet de ontwikkelaar al weten het niet te schuwen om op een of andere manier terug te keren naar de wereld van Elden Ring, al werd een sequel erop wel uitgesloten.