EA en Motive kondigen Iron Man-game aan

De geruchten rondom de Iron Man game blijken te kloppen. EA Motive werkt aan een third person actiegame met daarin Tony Stark in de hoofdrol.

Helaas zullen we nog wel nog een tijdje op de game moeten wachten, want de game is nog in de vroege fase van ontwikkeling. De studio staat overigens onder leiding van Olivier Proulx, die ook aan Marvel’s Guardians of the Galaxy heeft gewerkt. Deze game werd destijds als een van de beste Marvel games tot nu toe beschouwd.

Tot dusver stond Motive bekend als ondersteunende studio en werkte onder andere aan de singleplayer van Star Wars: Battlefront 2 en Star Wars: Squadrons. Inmiddels werkt men ook aan de Dead Space remake die begin volgend jaar wordt verwacht.

In een reactie meldt Olivier Proulx:

“Het is een eer en een voorrecht om de mogelijkheid te hebben om een ​​videogame te maken die is gebaseerd op een van de meest iconische superhelden in de entertainmentwereld van vandaag. We hebben een geweldige kans om een ​​nieuw en uniek verhaal te creëren dat we het onze kunnen noemen. Marvel moedigt ons aan om iets nieuws te creëren. We hebben veel vrijheid, wat zo boeiend is voor het team.”

Marvel Games helpt bij de ontwikkeling van de Iron Man game en het zal een third person open wereld singleplayer game worden met een origineel verhaal. Blijkbaar hebben Marvel en EA goede zaken met elkaar gedaan, aangezien de twee bedrijven ook aan de Captain America en Black Panther game werkt.

Bill Rosemann, Vice President en Creative Director bij Marvel Games, geeft ook een statement over de net aangekondigde Iron Man game:

“We zijn verheugd om samen te werken met het getalenteerde team van Motive Studio om hun originele visie op een van Marvel’s belangrijkste, krachtigste en meest geliefde personages te brengen. Hun ervaring met zowel gevestigde entertainmentwerelden als spannende gameplay – gecombineerd met hun authentieke passie voor het gepantserde icoon – zal onze zoektocht voeden om een ​​liefdesbrief te bezorgen aan een legendarische held in de vorm van de ultieme Iron Man-videogame.”

Het is nog niet bekend wanneer de game zal verschijnen, maar we gaan het uiteraard voor jullie op de voet volgen. Op dit moment is EA Motive nog op zoek naar personeel voor de game.