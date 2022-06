Director Hideaki Itsuno heeft tijdens de ’10 Years of Dragon’s Dogma’ ontwikkelaarsvideo aangekondigd dat het langverwachte Dragon’s Dogma 2 nu in productie is met Capcoms RE ENGINE.

Deze langverwachte onthulling volgde op een discussie over de inspiratie achter de monsters, gevechten en unieke gameplay-mechanieken die kenmerkend zijn voor de high-fantasy wereld en open world actie van Dragon’s Dogma. Het vervolg werd aangekondigd met een logo van deze aanstaande titel.

Itsuno begon de ontwikkelaarsvideo met uitleg over die klassieke pen-en-papier role-playing games die hem kennis lieten maken met het high fantasy genre en RPGs in het algemeen. Nadat deze vroege ervaringen zijn hart veroverden ontwikkelde Itsuno een passie voor arcade- en actietitels, in het bijzonder de gevechten in Capcoms Street Fighter™ II. In het jaar 2000 had Itsuno meerdere titels uitgebracht voor Capcoms arcadedivisie en begon hij aan de eerste concepten die later Dragon’s Dogma zouden worden. Zijn droom moest alleen even wachten, omdat hij werd toegewezen aan de productie van Devil May Cry™ 2 en de vervolgen Devil May Cry™ 3 en Devil May Cry™ 4.

Nadat de productie van de Devil May Cry-games afgerond was keerde Itsuno eindelijk terug naar zijn passieproject. De onderscheidende benadering van magische gevechten en de mogelijkheid het op te nemen tegen torenhoge vijanden maakte Dragon’s Dogma al uniek in vergelijking met zijn tijdgenoten, maar het unieke Pawn System zorgde ervoor dat de game een favoriet onder de fans werd. Dit speciale systeem ontstond omdat Itsuno in de game graag een singleplayer-ervaring wilde behouden, terwijl spelers nog steeds een connectie konden voelen door de AI-metgezellen die ze gemaakt en getraind hebben te delen. Gedurende het verloop van de ontwikkeling reisde het ontwikkelteam meerdere keren naar het Verenigd Koninkrijk, wat zorgde voor de glooiende heuvels en architecturale identiteit van de wereld.

Na de terugblik op het ontstaan van Dragon’s Dogma, gaf Itsuno fans een eerste kijk op de toekomstplannen voor de serie met de verrassende onthulling van Dragon’s Dogma 2. Itsuno en het Dragon’s Dogma 2 ontwikkelteam met onder andere Dragon’s Dogma-veteranen Daigo Ikeno en Kenichi Suzuki werken hard aan het vervolg, en kunnen niet wachten om in de toekomst meer informatie te delen