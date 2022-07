Deus Ex schrijfster vertrekt naar Bioware

Mary DeMarle, een schrijfster werkzaam bij Eidos Montreal, is recentelijk naar Bioware vertrokken.

DeMarle heeft vijftien jaar bij de studio uit Montreal gewerkt. In die periode was ze schrijfster voor Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided en Deus Ex GO. Voor de ontwikkeling van Guardians of the Galaxy had ze de rol van senior narrative designer. Vanaf nu zal ze dus schrijven voor projecten van Bioware. Op dit moment is die studio bezig met Dragon Age: Dreadwolf en een nieuwe Mass Effect game.