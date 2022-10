De ontwikkeling van casinospellen en een blik op de toekomst

Gaming en gokken zijn zo oud als de mensheid zelf. Al duizenden jaren voor Christus waren het spelen van spelletjes en gokken op de mogelijke uitkomsten iets waar de mens zich graag mee bezighield, al dan niet in de vorm van ‘brood en spelen’ tijdens de Romeinen. De geschiedenis van de online casinospellen gaan een stuk minder ver terug in de tijd. Het eerste casino op het internet werd opgericht in 1994 en op dat moment was er al software beschikbaar om (zeer matige) casinospelletjes aan te bieden.

De casinogames zijn flink verder ontwikkeld en dat is mede te danken aan de technologische ontwikkelingen en het kijken naar andere grote games zoals videospellen. Hoe hebben de casinospellen zich ontwikkeld door de jaren heen en wat verwachten we eigenlijk van de toekomst?

Een bijzonder matige start

In de begindagen van het internet was alles spannend, nieuw, uitdagend en vooral van erg matige kwaliteit. De eerste online games die op het internet verschenen, waren vooral populair vanwege het feit dat het compleet nieuw was om via het wereldwijde web met en tegen andere mensen te spelen. De eerste casino’s pasten precies in dit beeld. Aantrekkelijk omdat ze nieuw waren, maar het spelaanbod was nog kleiner dan in het Holland Casino en het constant crashen van de spellen zelf en de websites droeg niet bij aan de beleving. Dit gold overigens ook voor andere spelplatformen die gelijktijdig hun eerste stappen online zetten.

Het duurde echter niet lang totdat de technologische ontwikkelingen de wereld compleet zouden veranderen. Snellere verbindingen, betere processoren en een veel beter netwerk waardoor er ineens veel meer mogelijk was. Ontwikkelaars en programmeurs sprongen in de gaten en gingen aan de slag met verbeteringen, nieuwe try-outs en uiteraard tal van aanpassingen om ervoor te zorgen dat spellen aanzienlijk beter konden draaien op het web.

Van een matige start naar een miljarden business

Het heeft niet lang geduurd voordat de gaming-markt een miljardenmarkt werd. Uiteraard was dat al lang voorspeld door de analisten: als er één markt is die eindeloos kan groeien, dan is het immers entertainment. Hierbij gaat het om de gezamenlijke gaming-industrie, van pc-games tot Playstation 5 en van mobiele spelletjes tot de casinospelletjes die je op gokwebsites kunt spelen. Want ook in die sector gaan miljarden rond.

Wat is de verwachting voor de toekomst wanneer het gaat om casinospellen?

De ontwikkelaars van casinogames hebben veel afgekeken van de ontwikkelaars van andere games. Zo zijn er tal van bonusfeatures en videogame-elementen in de casinospellen gestopt, zodat deze beter aansluiten bij de huidige tijd. Hierbij gaat het overigens niet alleen om de ontwikkelaars van de casinogames; ook de casino’s zelf zijn gaan werken met extra elementen, zoals loyaliteitsprogramma’s, speciale toernooien en speciale casino bonussen, waardoor je als nieuwe speler niet alleen een welkomstbonus krijgt en daarna niets meer kunt verdienen.

Er wordt al langere tijd gesproken over de toevoeging van AI en VR in casinogames. De testen die gedaan zijn, hebben nog geen bevredigde resultaten laten zien. Ook is het maar net de vraag of de gemiddelde gokker hier echt op zit te wachten. Kijken we bijvoorbeeld naar de Nederlandse gokkers, dan is er vooral aandacht voor de traditionele spelletjes, zoals de tafelspellen en klassieke fruitkasten. We achten de kans redelijk klein dat jij zin hebt om in een online casino met een kast voor je ogen te spelen tegen AI-aangestuurde software die erop uit is om je geld afhandig te maken. Dan toch liever de eenarmige bandiet.

De kans is daarnaast groot dat de kleinere ontwikkelaars steeds meer aandacht krijgen. Het spelaanbod in de meeste online casino’s is namelijk grotendeels gelijk. Dat betekent dat de vraag naar unieke games steeds verder zal groeien. Mocht jij de spelletjes van de kleinere ontwikkelaars zelf willen proberen, kies dan alleen een legaal online Nederlands casino met een licentie van de Kansspelautoriteit. Je kunt er ook voor kiezen om de casinogames in de demomodus te spelen om zo te kijken of het iets voor jou is of dat je toch liever teruggaat naar Minecraft, FIFA of een van de duizenden andere spellen die op dit moment populair zijn.