De gametrends van dit moment

De gamewereld is van oudsher sterk aan verandering onderhevig. Trends kunnen uit het niets opkomen, maar ook binnen no-time weer verdwenen zijn. Dat houdt niet in dat het niet interessant kan zijn om te kijken wat er gaande is op dit moment. We zetten drie huidige gametrends voor je op een rij.

Gamen via een mobiel apparaat

Gamen op een smartphone is allesbehalve nieuw. Desondanks mag het niet in dit rijtje ontbreken, want de groei in de mobiel gaming-industrie is absoluut noemenswaardig. Volgens Emerce vormen mobiele games meer dan de helft van de wereldwijde gamesmarkt. De verwachting is dat dit in de toekomst nóg verder gaat groeien. De groei zal wellicht op den duur minder explosief worden, maar de rek is er nog zeker niet uit. De markt zal zich hier ook op aanpassen: er komen elk jaar meer mobiele games (of mobiele versies van bestaande games) bij en aangezien smartphones steeds geavanceerder worden, wordt het ook steeds plezieriger om mobiel te gamen.

Live streams in de gamewereld

Livestreams en games gaan in het modern tijdperk hand in hand. Het bekendste voorbeeld daarvan is misschien wel het immens populaire platform Twitch, waarop streamers aan de wereld live laten zien hoe zij gamen. Volgens NU.nl telde de site in 2021, het jaar van hun tienjarig bestaan, maar liefst 140 miljoen maandelijkse bezoekers. Voor sommigen is het een hobby, voor anderen hun beroep: een professionele streamer verdient volgens dezelfde website tot 4100 euro per maand. Het streamen door gamers gebeurt ook via YouTube, maar dit platform moet het op dit specifieke gebied vooralsnog afleggen tegen Twitch – al zou dit in de toekomst zomaar eens kunnen veranderen.

Ook in de iGaming-industrie worden livestreams gretig gebruikt. In een zogenaamd live casino spelen gebruikers in realtime op een desktop, laptop, smartphone of tablet casinospelletjes, terwijl ze kijken naar een livestream met een echte croupier en speeltafiel. Bij Casino777 kun je bijvoorbeeld in het live casino klassieke tafelspellen als roulette, blackjack, poker en baccarat spelen.

Groei virtual reality-games

Virtual reality (VR) is een fenomeen wat al jaren rondzingt. Sterker nog: men is er al zo’n vijftig jaar mee bezig. De afgelopen tien jaar wordt er regelmatig gesproken over de vooravond in de doorbraak. Hoewel virtual reality nog steeds niet massaal wordt omarmd door consumenten, kunnen we zeker stellen dat de technologie een stempel drukt op verschillende industrieën. Dit geldt zeker voor de gamingwereld. Zo neemt de verkoop van VR-brillen toe, zeker nu er steeds meer betaalbare modellen in de schappen liggen. Ook is er een behoorlijke toename van VR-games. Dat meer gamers de komende jaren hun toevlucht gaan zoeken in VR-gamen, lijkt dan ook vast te staan.

Trends hierboven hebben lange aanloop

De toekomst laat zich lastig voorspellen en dat geldt zeker voor die van de grillige gamingwereld. Bovenstaande trends zijn echter al een tijdje in de maak, dus is het zeer onwaarschijnlijk dat deze zich niet verder zullen doorzetten.