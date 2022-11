DC games vormen in de toekomst een geheel met films en series

Ondanks dat het DC universe de nodige klappen te verwerken heeft en ook niet echt goed van de grond lijkt te komen, heeft Warner Bros grootse plannen ermee. Het is zelfs van plan om games in datzelfde universum een rol van betekenis te geven.

Niemand minder dan Guardians of the Galaxy en Suicide Squad director James Gunn is aangesteld door Warner Bros om de man te worden die de DC films en series naar grotere hoogte te brengen. Fans vragen hem dan op social media het hemd van het lijf. Zo vraagt een fan of de DC games een rol van betekenis gaan hebben op het overkoepelende universum dat men in gedachten heeft.

Yes, most definitely, the DCU will be connected across film and TV (and animation). https://t.co/IIiqkMJkuW — James Gunn (@JamesGunn) November 27, 2022

Yes. — James Gunn (@JamesGunn) November 27, 2022

Er werd al eerder door Warner Bros. Discovery CEO David Aslay gesproken over een “bijbel” waar aan gewerkt wordt. Deze zou bestaan uit live-action films, televisieseries, animaties, games en meer. Overigens zal het aankomende Suicide Squad: Kill the Justice League geen onderdeel uitmaken van deze universum.