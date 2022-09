Crystal Dynamics en Eidos Montreal hebben volledige controle over Tomb Raider en Deus Ex

Voormalige studios van Square Enix (Crystal Dynamics en Eidos Montreal), zijn nu onderdeel van Embracer Group. Met deze deal van ruim 300 miljoen dollar zijn de games van deze studios meegegaan. Denk hierbij aan Tomb Raider, Legacy of Kain en Deus Ex. VGC bevestigt het één en ander over deze deal.



Ook heeft Embracer Group de studios volledige controle geven over hun titels. Wat betekent dat zij de games kunnen ontwikkelen zoals zij dat voor ogen hebben. Dit zorgt niet alleen naar meer creatieve vrijheid voor ontwikkelaars; maar mogelijk ook naar nieuwe delen in verschillende reeksen.

“We are excited to inform you that Crystal Dynamics has taken control of several game franchises—including Tomb Raider and Legacy of Kain—from the games’ previous owner, Square Enix Limited,” aldus, Crystal Dynamics.