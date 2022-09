Chernobyl Again neemt je in VR opnieuw mee naar het rampengebied

Het Poolse Vimagineo Studio komt met een nieuwe VR-game waarin spelers naar Chernobyl gaan. Ironisch genoeg heet de game ook Chernobyl Again, maar dit keer komt de game met een verhaal gedreven singleplayer.

Waar Chernobyl VR vooral als een documentaire gezien kan worden, stap je in Chernobyl Again in de voetsporen van de Oekraïense wetenschapper Olena Ponomarenko, die een manier heeft gevonden om te tijdreizen. Het doel is uiteindelijk om de nucleaire ramp te voorkomen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Gedurende je avontuur zal je dus het Chernobyl van voor de ramp kunnen verkennen en het ziet er tot nu toe erg belovend uit.

Chernobyl Again is in ontwikkeling voor Meta Quest 2, Oculus Rift en PlayStation VR. We hebben tijdens onze hands-on vernomen dat de game ook naar PlayStation VR 2 zal komen, maar het team had tijdens de Gamescom nog niet de beschikking tot een dev-kit van de nieuwe VR-headset van Sony.