Call of Duty Warzone 2.0 map en features onthuld

Tijdens het Call of Duty Next event is Call of Duty Warzone 2.0 officieel onthuld. Ook kregen we de nieuwe map Al Mazrah te zien.

De map bevindt zich in het Midden-Oosten en heeft een aantal bekende gebieden als Quarry en Observatory, maar ook nieuwe gebieden waaronder een stad dat vol water is gelopen. Volgens Activision is Al Mazrah de grootse map die ze ooit gemaakt heeft en in de trailer kun je wat POI (points of interest) zien.

Eerder maakte de ontwikkelaar wat details over Call of Duty Modern Warfare en Warzone 2.0 bekend. Zo kunnen spelers diverse voertuigen verwachten, waaronder boten en is het mogelijk om uit je voertuig te hangen en op vijanden te schieten. Echter moeten ze wel oppassen dat ze niet zonder benzine te komen, want dan moet er echt getankt worden. Om nog maar te zwijgen over banden die lek geschoten kunnen worden of de benzinetank die kan ontploffen.

Warzone 2.0 kent wat flinke veranderingen ten opzichte van het origineel. Zo zijn er een aantal plekken waar AI-vijanden zitten. Als je deze weet te verslaan, kun je dikke loot scoren. Ook zal de map niet als één cirkel naar elkaar toe worden geduwd, maar drie kleinere cirkels zullen de weg van de spelers bepalen en uiteindelijk tot een finale brengen. Hierdoor wil Infinity Ward op meer plekken voor flinke vuurgevechten zorgen.

Ook het Gulag-systeem gaat op de schop. Waar je in het eerste deel er alleen voor stond, zal je nu met zijn tweeën moeten zien te overwinnen. Tot slot is er ook een DMZ modus in Warzone 2.0. Daarin moet je een doelwit zien te extracten en dat levert natuurlijk weer wat geld/ loot op.

Call of Duty Warzone 2.0 staat voor 16 november op de planning. Eerst zal Call of Duty Modern Warfare 2 op 28 oktober verschijnen.