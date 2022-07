Bayonetta 3 heeft een nieuwe trailer en release date!

Bayonetta 3 is een interessante game. Wij hebben over het algemeen weinig nieuws gekregen over het nieuwe avontuur van de welbekende heks. Het wachten op nieuws is voorbij, omdat wij nu weten dat Bayonetta 3 uitkomt op 28 oktober!



Zoals aangegeven kregen wij over het algemeen weinig nieuws over Bayonetta 3. Platinum Games was zo stil dat men dacht dat de game uitgesteld zou worden; of zelfs geannuleerd. Dat is niet het geval, omdat Nintendo een nieuwe trailer heeft uitgebracht. Hier is niet alleen nieuwe gameplay te zien, maar ook een release date. Namelijk 28 oktober 2022.

Bayonetta 3 verschijnt exclusief op de Nintendo Switch. Platinum Games’s gloednieuwe actiespel zal een standard- en special edition bevatten. De special edition heet de Trinity Masquerade Edition. Hier krijgt men een full-color artbook van 200 pagina’s en drie omkeerbare hoezen voor alle games in de reeks. Dat is niet het enige, omdat volgend jaar een fysieke versie zal verschijnen van eerste Bayonetta. De game was nooit fysiek beschikbaar, behalve in Japan bij de Non-Stop Climax Edition van Bayonetta 2 op Switch.

Oktober lijkt een drukke maand te worden voor video games; met games als Call of Duty: Modern Warfare 2, Overwatch 2, Gotham Knights, Marvel’s Midnight Suns, Scorn, Mario + Rabbids: Sparks of Hope en nog veel meer. Er is altijd een kans dat games worden uitgesteld, maar voor nu staan zij vast.

Bekijk de Bayonetta 3 trailer hier. Wat vind jij van de trailer en kijk jij er naar uit om het nieuwe avontuur van Bayonetta te beleven? Laat het weten in de comments!