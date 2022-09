Assassin’s Creed Mirage laat de serie weer terugkeren naar diens roots

Assassin’s Creed Mirage was uiteindelijk slechts een van de vier (!) Assassin’s Creed-games die tijdens de Ubisoft Forward werd getoond. Echter is het wel degene die doet waar veel fans om vroegen: de serie weer als een “echte” Assassin’s Creed aan laten voelen.

Assassin’s Creed Mirage vindt plaats in het Bagdad van het jaar 861 en spelers kruipen in de huid van Basim Ibn Ishaq, die we kennen uit Assassin’s Creed Valhalla. Mirage is wat dat betreft een prequel op Valhalla, gezien het zich 20 jaar ervoor afspeelt. In Mirage zien we hoe Basim door mentor Roshan wordt omgetoverd van straatdief tot volwaardig sluipmoordenaar.

Ontwikkelaar Ubisoft Bordeaux laat weten veel inspiratie uit de eerste Assassin’s Creed te hebben gehaald en heeft gekozen voor een meer lineaire verhaal en zal de gameplay gefocust zijn op stealth. Zo heeft Basim beschikking tot mijnen en gifblaaspijltjes. Ook zullen de RPG-elementen uit de vorige games niet aanwezig zijn, maar kunnen spelers nog wel hun gear en wapens upgraden.

Tot slot heeft de ontwikkelaar het parcour-gedeelte aangepakt en zou het nog vloeiender moeten aanvoelen. Zo kan Basim palen vastpaken om sneller een hoek om te gaan of zich zelfs lanceren om grotere afstanden snel af te leggen. De game zou niet alleen bij parkour leniger en sneller zijn, maar ook bij de combat.

Assassin’s Creed Mirage staat voor volgend jaar in de planning. Er is nog niets bekend over wanneer de game precies uit moet komen. Echter werd er onlangs geroddeld over een release in de lente.