Assassin’s Creed Codename Hexe is nog één mysterie

Nog niet genoeg Assassin’s Creed-games voorbij zien komen tijdens de Ubisoft Forward?! Nou dan heeft Ubisoft gewoon nog een game voor je in petto, namelijk Assassin’s Creed Codename Hexe.

Hier is eigenlijk nog minder over bekend dan Assassin’s Creed Codename Red. De teaser voor de game geeft ontzettend weinig weg en ook hier weten we niet voor welke platforms de game in ontwikkeling is en wanneer we het kunnen verwachten.

De game wordt door Ubisoft Montreal ontwikkeld dat bekend staat als het “moederbedrijf” van de serie. De enige hints die we van deze studio hebben gekregen: De game is een nieuw vlaggenschip van de serie en het is anders dan de andere games uit de serie.

Midden-Europa in de 16de eeuw

Echter is er al veel gespeculeer rondom de game, want Bloomberg meldt dat de game zich mogelijk in Midden-Europa ergen in de 16e eeuw plaatsvindt. Deze periode wordt gezien als een cruciaal moment in de geschiedenis: een soort massahysterie greep het continent toen 80.000 mensen werden geëxecuteerd, allemaal doordat ze zouden samen werken met de duivel. Geruchten, angst en spectrale bewijzen waren de drijvende krachten achter de verwoestende 16de-eeuwse heksenprocessen. Het klinkt in ieder geval erg interessant voor een Assassin’s Creed-game.