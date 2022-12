Amazon bevestigt komst God of War serie

Amazon heeft nu officieel laten weten druk bezig te zijn met een tv-serie voor God of War. Deze serie zal uiteraard worden gemaakt in samenwerking met Sony Santa Monica, dat al jaren achter het roer staat bij deze reeks.

In de serie krijgen we de avonturen van Kratos en Atreus te zien ten tijden van God of War uit 2018.. “Kratos begint aan een gevaarlijke reis met zijn zoon nadat zijn geliefde vrouw sterft om haar laatste wens in vervulling te laten gaan: haar as uitstrooien op de hoogste berg in het rijk”, aldus de omschrijving van the Hollywood reporter.

Aan de serie werken bekende mensen, zoals Rafe Judkins, Mark Fergus en Hawk Ostby.

Judkins werkte eerder aan The Wheel of Time en zal voor de serie als showrunner dienen. Fergus en Ostby zijn de schrijvers van de serie en werkten eerder aan Children of Man, The Expanse en Iron Man.

Namens Sony is Cory Barlog, creatief regisseur van God of War, Yumi Yang, studiohoofd van Santa Monica Studio en Asad Qizilbash, baas van PlayStation Productions, betrokken bij de serie.

Wanneer de serie zal verschijnen, is nog niet bekend. Wel weten we dat deze via Amazon Prime Video te bekijken is.