Warhammer 40K Darktide zit weer boordevol actie, zoals we gewend zijn van de serie.

Vecht of sterf

In Warhammer 40K: Darktide kies je je klasse en ga je vol in de aanval. Vecht of sterf voor de keizer in deze vier speler coop game. Er was veel gameplay actie te zien in de trailer. Daarom raden we aan om vooral de beelden te bekijken.

Warhammer: Darktide verschijnt op 30 november 2022.