Volgens Kojima begreep alleen Microsoft het idee achter nieuwe game

Hideo Kojima had het idee achter de game die hij nu in samenwerking met Microsoft maakt al jaren in zijn hoofd. Echter was alleen Microsoft die het idee achter het project begreep.

In een gesprek met IGN geeft Kojima te kennen dat hij bij diverse uitgevers is geweest om zijn idee te pitchen. Hoewel het idee al jaren in zijn hoofd zit, keken de meeste uitgevers hem aan alsof hij was gek geworden.

Microsoft was blijkbaar het enige bedrijf dat het begreep en de juiste technologieën heeft om die ideeën te realiseren.

“Ik heb erg lang gewacht op de dag dat ik het eindelijk kon maken. Met Microsofts nieuwe cloudtechnologie en de veranderende trends in de industrie, is het nu mogelijk om mijzelf uit te dagen om dit nooit eerder verschenen concept te maken. Het gaat misschien een tijdje duren, maar ik kijk er naar uit om met Xbox Game Studios samen te werken en in de toekomst meer te laten weten.”

Microsoft en Kojima kondigde hun nieuwe game aan tijdens de Microsoft en Bethesda showcase in juni.