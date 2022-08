Unity wijst overnamebod van 18 miljard euro af

Game engine Unity heeft gisteren een groot overnamebod afgewezen. Bedrijf AppLovin bood 20 miljard dollar (omgerekend zo’n 18 miljard euro) om het bedrijf over te nemen.

Een van de redenen van afwijzing was dat Unity op dit moment al overgenomen wordt door IronSource. AppLovin’s bod was ongevraagd en had als voorwaarde dat Unity hun huidige overname zou stopzetten. Het ziet er dus naar uit dat de samenwerking tussen Unity en IronSource gewoon doorgaat.

Unity is een van de populairste engines in de gamingindustrie. AppLovin richt zich op mobiele games en hoe deze optimaal gecommercialiseerd kunnen worden. Met titels als Pokémon Go, Animal Crossing: Pocket Camp en Call of Duty: Mobile, is het niet vreemd dat AppLovin in de engine geïnteresseerd was.