UFL: Fair to Play footie is uitgesteld naar volgend jaar

De free-to-play voetbalgame van Strikers Inc, genaamd UF: Fair to Play zal helaas pas op zijn vroegst in 2023 verschijnen.

Strikers Inc liet vorig jaar weten de concurrentie met eFootball en FIFA aan te willen gaan, middels hun eigen shooter. In een development update geeft CEO Eugene Nashilov te kennen dat UFL: Fair to Play al voor zo’n 80 procent klaar is, maar het team extra tijd nodig heeft om de game volledig af te krijgen.

Het slechte nieuws is dat we dus nog wat langer op de footie zullen moeten wachten, maar we kunnen overigens wel dit jaar nog met de game aan de slag. De ontwikkelaar wil een event organiseren waarin spelers de game kunnen spelen en feedback geven.

UFL: Fair to Play heeft al een aantal flinke namen weten binnen te halen. Zo zijn Westham United, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, AS Monaco, Besiktas, Celtic, en Rangers onderdeel van de game. Daarnaast heeft de ontwikkelaar al diverse overeenkomsten met spelers als Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Romelo Lukaku, Roberto Firmino, en Oleksandr Zinchenko weten te sluiten.

De gloednieuwe voetbalgame is in ontwikkeling voor de PC en consoles.