The Cycle Frontier Season 2 komt met speciale items en nieuwe map

Tijdens de Gamescom kregen we bij Yager wat informatie over het tweede in-game seizoen van The Cycle Frontier.

Season 2 van The Cycle Frontier start op 30 september, maar voor die tijd zal het huidige seizoen afsluiten met een knaller. Hiermee wil de ontwikkelaar spelers uitdagen om nog een keer al hun vette gear te gebruiken voor de wipe die aan het einde van het huidige seizoen in de planning heeft.

Net als Escape from Tarkov hopen de ontwikkelaars niet dat ze daarmee spelers ontmoedigen, maar juist dat ze het zien als een nieuwe mogelijkheid. Alle wapens en gear die je hebt ontgrendeld in het eerste seizoen zullen namelijk verdwijnen. Echter heeft men met de komst van Season 2 nog meer redenen om terug te keren of de game juist voor het eerst te spelen.

Immers zal de game een derde map erbij krijgen die heel anders zal zijn dan de huidige twee maps. Het is een map dat zich afspeelt in een ondergronds tunnelsysteem. Kortom het wordt een map waar je vooral closed combat wapens zult gebruiken. Het gevaar hierbij is dat andere spelers op de loer kunnen liggen om je gear te veroveren. Daarentegen zou je hetzelfde natuurlijk ook bij je vijand kunnen doen.

Daarnaast beloofde de ontwikkelaar ook nog dat er een speciale armor zal verschijnen, maar was het wel mysterieus over hoe deze armor precies zal verschijnen. Het is namelijk aan de community om dit uit te vogelen.