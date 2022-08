Take-Two gaat een game binnen de Middle-Earth-franchise maken

Private Division, een ontwikkelaar recentelijk gekocht door Take-Two, gaat een game ontwikkelen die zich binnen Middle-Earth afspeelt. Dit is de wereld waarin het verhaal van The Lord of the Rings plaatsvindt.

Private Division bracht dit nieuws zelf naar buiten via Twitter. Zij zullen voor dit project gaan samenwerken met Weta Workshop. Dit bedrijf uit Nieuw Zeeland werkte aan de props en visuele effecten van de Lord of the Rings-films, Hobbit-films en de aankomende Amazon TV-serie. Op dit moment heeft het project nog geen releasedatum.