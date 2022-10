Sony Londen bezig met een co-op game in een fantasierijk Londen

Sony Londen Studio werkt aan een online co-op game dat zich afspeelt in een fantasieversie van Londen.

Dit is onthuld op zowel GamesIndustry.biz als de officiële website van Sony Interactive.

In een reactie meldt Stuart Whyte, de chef van de studio, het volgende over hun nieuwe avontuur:

“We zijn trots op de geschiedenis en innovatie van de afgelopen jaren, waarbij we allerlei soorten technologie hebben ondersteund, van virtual en augmented reality tot microfoons. Met dit project willen we nieuwe wegen inslaan en onszelf opnieuw uitdagen.

We willen iets proberen dat een beetje anders is, en ik denk dat dit nieuwe project ons uitdaagt om moedig en nieuwsgierig te zijn. We blijven innoveren. Kijk naar de games die we hebben gemaakt – dat bewijst het. We blijven hiermee doorgaan.””

Het is inderdaad nog maar weinig info over de nieuwe game, maar wel is de eerste concept art ervan vrijgegeven. Wel wordt de game door Tara Saunders, die de assistent van Whyte is, het “meest ambitieuze” project ooit genoemd.

“We gaan alle innovatie in ons DNA gebruiken om deze online co-op-combatgame te maken. In de artwork zie je onze versie van een modern, fantasievol Londen. Ons overkoepelende thema laat ons fantasievolle en magische elementen combineren met herkenbare werelden. En het wordt voor ons niet veel herkenbaarder dan Londen.”

De game wordt ontwikkeld op de eigen Soho Engine, maar we weten niet op welke platform(s) de game zal verschijnen. Sony London werd bekend met hun Gateway games, maar ook de SingStar en Eyepet-games. De laatste games die men uitbrachten zijn PlayStation VR Worlds en Blood & Truth.