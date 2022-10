Review: Splatoon 3 – Splatastische shooter

Nintendo kende misschien niet veel succes met de voorganger van de Switch, maar wel bracht deze console Splatoon. Een echte online shooter die alleen Nintendo kan maken. Inmiddels zijn we alweer toe aan deel 3. Weet Nintendo het nog steeds leuk te houden?!

Het oude mannetje uit het riool

De game begint met een introductie van Splatsville, dat fungeert als de HUB van de game. Daar kun je de diverse modi vinden, maar ook winkels om wapens en kleding voor je Octoling of Inkling. Echter is er al snel een oud mannetje dat je aandacht trekt bij het riool. Normaal gesproken zou ik deze niet gevolgd zijn, maar wat kan er bij Nintendo nou fout gaan, toch?!

De man blijkt Cuttlefish te heten en heeft een nieuw avontuur voor je. De Great Zapfish is namelijk opnieuw verdwenen en het lukt de beste man maar niet om erachter te komen wie hem heeft en waar hij is. Tijd voor jouw om als Agent 3 aan de slag te gaan en op zoek te gaan naar hints.

Gelukkig begin je wel eerst met het ontdekken van de controls en krijg je een paar relatief simpele levels voor je kiezen. Het eerste wat meteen opviel, is dat de game je nu de optie geeft om met gyro-controls te spelen of gewoon de traditionele manier. Ik ben toch in eerste instantie voor de gyro-controls gegaan, ondanks dat ik voornamelijk met de Switch in de dock en de Pro controller speelde. Hoewel de game langzaamaan opbouwt, heb ik na een paar uur toch besloten om de traditionele wijze te spelen, aangezien dat toch wat natuurlijker voelt. Het is in ieder geval erg fijn dat de keuze er is!

Gedurende het verhaal vordert, zullen de levels groter en uitdagender worden en daardoor blijft het toch wel erg leuk om de singleplayer van begin tot einde even te doorlopen. Nou ja “even” is wel overdreven, want je zult er een stuk langer mee bezig zijn dan het verhaal uit Splatoon 2. Bovendien zitten er toch een paar levels in die toch best pittig genoemd kunnen worden! Hoewel deze serie het van de multiplayer moet hebben, heeft Nintendo echt tijd en moeite in de singleplayer gestoken en dat vinden wij meer dan noemenswaardig!

Gebalanceerd

Qua wapens heeft Nintendo bij Splatoon 3 gekozen van een mix van klassiekers en wat nieuwe wapens. Zo keren de verfroller, de Ink Jet en de Brush terug, maar is de Splatana nieuw. Dit zwaard schiet lijnen verf, vergt wel precisie, maar kan een vijand hard raken. Dit in tegenstelling tot nieuwkomer Tri-Stringer die alleen verticaal of horizontaal klodders verf af kan knallen. Bovendien kunnen horizontale schoten alleen als jouw Inkling of Octoling met beide benen op de grond staat.

Dan is er ook een soort perksysteem wat eerst moet worden ontgrendeld. Dit door zoveel mogelijk verf op de grond te kledderen en dus ook over die van je vijand. Wanneer je meter gevuld is heb je onder andere beschikking tot de Tri-Zooka (inderdaad een raketwerper die verf afvuurt) en de Crab-Tank, dat twee mitrailleurs tot zijn beschikking heeft.

Ondanks dat dit misschien lijkt alsof de ene partij in eens in grote voordeel kan zijn, voelt het heel gebalanceerd aan. Je zult al snel merken dat alle spelers hun eigen favoriete wapen gebruiken en er niet echt gesproken kan worden van dat ene favoriete wapen.

Ook de matchmaking lijkt erg goed te kloppen, want er was eigenlijk geen enkel potje waarbij het niet gebalanceerd aanvoelde. Hoogstens een enkel foutje van de game, maar niet iets wat het melden waard is.

Iets vernieuwde HUB

Splatsville is de stad waar je alles voorbereid en je dus je keuzes maakt voor welke modi je gaat en of je nieuwe wapens en kleding gaat shoppen. De populairste modi Turf Wars is uiteraard weer present, net als Salmon Run (de horde modus waar je met drie spelers zoveel mogelijk Salmonids moet zien te verslaan), maar er zijn ook wat nieuwe modi gekomen en wat modi verwijderd.

Zo is Anarchy Battles nieuw, maar is dit als vervanging van de Ranked Battles. Anarchy Battles biedt vier verschillende modi, namelijk: Splat Zones, wat je het beste kunt vergelijken met King of the Hill is, Tower Control, waarin je een toren moet zien te vervoeren, Rainmaker, waarin je een wapen genaamd Rainmaker zo ver mogelijk in vijandig gebied moet zien te krijgen en Clam Blitz, waarin je schelpen verzamelt en in een doel moet gooien om punten te scoren.

Daarnaast zijn er ook periodieke modi die onder de noemer Splatfest zijn te vinden, zoals Tricolor Turf War. Dit is eigenlijk gewoon Turf War, maar dan met drie teams die het tegen elkaar opnemen in plaats van twee.

Ook is er Tableturf Battle, waarin je met een deck kaarten speelt tegen een ander en zoveel mogelijk van het bord in jouw kleur moet zien te bedekken. Ook hierin kun je nog de onschuld van Nintendo zien, want er zijn bijvoorbeeld geen microtransacties voor bepaalde kaarten. Daar leek het wel even op af te stevenen toen we de Shell-Out Machine zagen, maar deze werkt alleen op in-game valuta.

Splatastisch

Nintendo heeft met Splatoon 3 weer een erg solide game neer gezet. Het speelt weer erg lekker weg en biedt weer genoeg variatie om de komende jaren verslaafd te blijven. Het pluspunt van de variatie is bijna een nadeel: elke modi heeft wel iets leuks om te blijven spelen en je zou bijna keuzestress krijgen vanwege al het leuks dat de game te bieden heeft.

Ondanks alle hosanna zijn er ook wel wat minpuntjes, voornamelijk de framerate in Splatsville, waar de game echt moeite heeft om de 30fps vast te houden. Gelukkig zit dat in de matches wel goed, want daar blijft het redelijk stabiel op 60fps draaien. Het blijven toch van die kleine pijnpunten bij Nintendo, die maar niet in lijkt te willen zien dat er toch wat meer grafische kracht nodig is. Echter is dit maar een kleine spot op een hele goede game, want Nintendo heeft er weer een waanzinnige game aan hun collectie toegevoegd!

Ontwikkelaar: Nintendo

Uitgever: Nintendo

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op: Nintendo Switch