De remake van Metal Gear Solid is volgens geruchten nog steeds in de maak zijn

Er wordt al jaren gesuggereerd dat er aan een remake van Metal Gear Solid gewerkt wordt. Hoewel deze geruchten nooit concreet zijn geworden, worden ze ook nooit ontkracht.

Dit keer is het Redditor Zhukov-74 die claimt dat de remake van Metal Gear Solid nog steeds bestaat en er zelfs nog aan wordt gewerkt. Om heel eerlijk te zijn, hebben wij nog nooit van deze “insider” gehoord, maar mocht je het tegendeel kunnen bewijzen horen we dat graag.

Volgens Zhukov-74 is de game al jaren in ontwikkeling en zal het exclusief naar de PlayStation 5 komen. Anonieme bronnen van de “insider” claimen zelfs dat een aankondiging niet heel lang meer op zich zal laten wachten.

Daarentegen meldt Zhukov zelf dat het nog niet helemaal duidelijk is wanneer de game daadwerkelijk zal worden onthuld. Zo is het mogelijk dat dit tijdens de Game Awards zal gebeuren, maar is dat nog niet in steen gegraveerd. Bovendien wijst ook hij erop dat de meeste informatie speculatief is en we dus alles vooralsnog met een flinke korrel zout moeten nemen.

Metal Gear Solid verscheen oorspronkelijk in 1998 voor de PlayStation en was de opvolger van Metal Gear 2: Solid Snake. In de game vervolgen spelers het avontuur van die Solid Snake en is het aan hen de taak een kernwapenfaciliteit te infiltreren om een terroristische dreiging te stoppen.