Project: The Perciever is een nieuwe open wereld game met zwaarden

De Chinese ontwikkelaars Papergames en 17ZHE Studio hebben de nieuwe open wereld game Project: The Perciever aangekondigd. De game draait om zwaardgevechten en is in ontwikkeling voor de PlayStation 4 en 5.

De eerste gameplaytrailer van de game is ook al vrijgegeven, maar een releasedatum zijn we helaas nog verschuldigd. De game vindt plaats in een fantasieversie van China, gedurende de Middeleeuwen. Spelers zullen verschillende soorten personages tegen het lijf lopen en daarvan zouden spelers het gedaante over kunnen nemen. Dit doen ze door maskers te dragen die op de desbetreffende personages lijken.

Project: The Perciever komt dus in de toekomst naar de PlayStation 4 en 5.