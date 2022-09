Nintendo komt morgen met een gloednieuwe Direct

Nintendo heeft vandaag laten weten dat er morgen een gloednieuwe Nintendo Direct zal worden uitgezonden.

Er werd al enige tijd gespeculeerd over een mogelijke Direct en deze is vandaag dan officieel bevestigd. Nintendo zal morgenmiddag om 16:00 de veertig minuten durende presentatie online knallen. Daarin zullen de games worden getoond die het Japanse bedrijf voor de winter in petto heeft.

Uiteraard zullen games als Pokémon Scarlet en Violet en Bayonetta 3 voorbij komen. We zijn benieuwd of Nintendo nog wat verrassingen heeft. Is het overigens al niet een hele tijd geleden dat we een leuke Mario platformer hebben gekregen? Of een nieuw avontuur voor Yoshi? We gaan het morgen zien!