Nieuwe Yakuza spin-off is een game voor de fans van het eerste uur

Naast Like a Dragon: Ishin heeft Ryu Ga Gotoku nog een nieuwe Yakuza spin-off aangekondigd. Tijdens RGG Summit werd namelijk Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name onthuld.

De studio achter Yakuza en Lost Judgment heeft het er maar druk mee. Tijdens de State of Play werd al Like a Dragon: Ishin aangekondigd, maar blijkbaar wil de ontwikkelaar ook de fans van het eerste uur bedanken. Dat doet men dus met Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Dit is een “klassieke Yakuza actie/avonturen-game” dat zich tussen deel 7 en Like a Dragon afspeelt. Daarin volgen we de avonturen van Kiryu van die periode.